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Бокс 02 листопада 2026 · 11:11

"Він хоче стати абсолютним чемпіоном": Усик підтримав повернення Ломаченка (відео)

Тим часом для Василя вже готують шлях до титулів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Він хоче стати абсолютним чемпіоном": Усик підтримав повернення Ломаченка (відео)
Олександр підтримав колишнього партнера по збірній (колаж: РБК-Україна)

Колишній абсолютний чемпіон світу в двох вагових категоріях Олександр Усик публічно підтримав рішення Василя Ломаченка відновити професійну кар'єру.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на DAZN.

Що сказав Усик

В інтерв'ю для DAZN Усик зізнався, що дуже радий бачити повернення колеги та друга на великий ринг, і висловив переконання у його найвищих амбіціях.

"Я дуже радий, що Василь повертається. Думаю, він хоче стати абсолютним чемпіоном світу. Я цього хочу. Нехай Бог його благословить", — сказав Усик.

Що відомо про плани Ломаченка

Нагадаємо, що Василь не виходив на ринг із травня 2024 року, коли ефектно переміг австралійця Джорджа Камбососа технічним нокаутом в 11-му раунді та задобув пояс IBF у легкій вазі.

Очікується, що повернення Ломаченка відбудеться у лютому 2027 року. Згідно з планами промоутерів, у першому поєдинку після камбеку він зустрінеться з непереможним філіппінцем Чарлі Суаресом. Надалі на переможця очікує складний турнірний шлях за участю таких бійців, як О'Шакі Фостер, Ентоні Какаче та Нік Болл, а кінцевою метою промоутерів є визначення абсолютного чемпіона світу.

Раніше Давід Бенавідес заявив про готовність провести з Олександром Усиком його фінальний бій у кар'єрі.

Теги: Бокс Олександр Усик Василь Ломаченко
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