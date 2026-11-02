"Он хочет стать абсолютным чемпионом": Усик поддержал возвращение Ломаченко (видео)

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик публично поддержал решение Василия Ломаченко восстановить профессиональную карьеру.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на DAZN.
В интервью DAZN Усик признался, что очень рад видеть возвращение коллеги и друга на большой ринг, и выразил убеждение в его высоких амбициях.
"Я очень рад, что Василий возвращается. Думаю, он хочет стать абсолютным чемпионом мира. Я этого хочу. Пусть Бог его благословит", - сказал Усик.
Напомним, что Василий не выходил на ринг с мая 2024 года, когда эффектно победил австралийца Джорджа Камбососа техническим нокаутом в 11 раунде и получил пояс IBF в легком весе.
Ожидается, что возвращение Ломаченко состоится в феврале 2027 года. Согласно планам промоутеров, в первом поединке после камбэка он встретится с непобедимым филиппинцем Чарли Суаресом. В дальнейшем победителя ожидает сложный турнирный путь с участием таких бойцов, как О'Шаки Фостер, Энтони Какаче и Ник Болл, а конечной целью промоутеров является определение абсолютного чемпиона мира.
Ранее Давид Бенавидес заявил о готовности провести с Александром Усиком его финальное сражение в карьере.