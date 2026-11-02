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Бокс 02 ноября 2026 · 11:11

"Он хочет стать абсолютным чемпионом": Усик поддержал возвращение Ломаченко (видео)

Тем временем для Василия уже готовят путь к титулам.
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Он хочет стать абсолютным чемпионом": Усик поддержал возвращение Ломаченко (видео)
Александр поддержал бывшего партнера по сборной (коллаж: РБК-Украина)

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик публично поддержал решение Василия Ломаченко восстановить профессиональную карьеру.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на DAZN.

Что сказал Усик

В интервью DAZN Усик признался, что очень рад видеть возвращение коллеги и друга на большой ринг, и выразил убеждение в его высоких амбициях.

"Я очень рад, что Василий возвращается. Думаю, он хочет стать абсолютным чемпионом мира. Я этого хочу. Пусть Бог его благословит", - сказал Усик.

Что известно о планах Ломаченко

Напомним, что Василий не выходил на ринг с мая 2024 года, когда эффектно победил австралийца Джорджа Камбососа техническим нокаутом в 11 раунде и получил пояс IBF в легком весе.

Ожидается, что возвращение Ломаченко состоится в феврале 2027 года. Согласно планам промоутеров, в первом поединке после камбэка он встретится с непобедимым филиппинцем Чарли Суаресом. В дальнейшем победителя ожидает сложный турнирный путь с участием таких бойцов, как О'Шаки Фостер, Энтони Какаче и Ник Болл, а конечной целью промоутеров является определение абсолютного чемпиона мира.

Ранее Давид Бенавидес заявил о готовности провести с Александром Усиком его финальное сражение в карьере.

Теги: Бокс Александр Усик Василий Ломаченко
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