Новий удар для зірки НБА: лідер "Індіани" знову травмувався одразу після повернення

Зірковий розігруючий "Індіани Пейсерз" Тайріз Халібертон знову змушений залишити паркет через проблеми зі здоров'ям. Баскетболіст зазнав пошкодження лише у своєму четвертому матчі після тривалого відновлення від важкої травми.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на basketnews.com .

Нове пошкодження після повернення

Як повідомляє авторитетний інсайдер Шемс Чаранія, Тайріз Халібертон отримав розтягнення задньої поверхні стегна. Ця травма сталася всього через чотири матчі після його тріумфального повернення до гри. Нагадаємо, що попередній чемпіонат розігруючий повністю пропустив через розрив ахілла, якого зазнав під час сьомого матчу фіналу НБА 2025 року проти "Оклахома-Сіті Тандер".

У нинішньому сезоні лідер "Пейсерз" демонстрував чудову статистику, набираючи в середньому 21,8 очка, 4,5 підбирання та 9,5 передачі за 33 хвилини на майданчику. Проте під час поєдинку проти "Мілуокі Бакс" (110:102) гравець відчув дискомфорт у нозі.

Можливі терміни відновлення

Наразі медичний штаб "Індіани" спільно з баскетболістом збирають усю необхідну інформацію, щоб остаточно визначити ступінь тяжкості травми та встановить чіткий графік реабілітації.

Згідно з оцінками спортивних реабілітологів, терміни відновлення залежатимуть від ступеня розтягнення:

При розтягненні I ступеня термін реабілітації зазвичай становить близько двох тижнів.

У разі травми II ступеня гравець може пропустити від трьох до шести тижнів.

"Індіана" розпочала новий сезон із двома перемогами в чотирьох матчах, і втрата лідера є серйозним викликом для клубу.