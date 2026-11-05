Михайлюк потрапив у драму з овертаймом в НБА: як зіграв українець (відео)

У Національній баскетбольній асоціації відбувся насичений ігровий день із 14 поєдинків. У центрі уваги українських уболівальників опинився виступ Святослава Михайлюка, чия команда влаштувала справжній овертайм-трилер у Луїзіані.

Михайлюк і трилер з овертаймом

Захисник збірної України Святослав Михайлюк у складі "Юти Джаз" взяв участь у виїзній грі проти "Нью-Орлеан Пеліканс". Наш легіонер провів на майданчику трохи більше 17 хвилин, за які встиг набрати 6 очок та зробити 3 підбирання.

Матч видався вкрай напруженим: програючи після першої половини, "Юта" зробила потужний спурт у третій чверті (43:28). Утім, господарі відігралися наприкінці основного часу, а в додаткові п'ять хвилин вирвали перемогу – 120:113. Для команди Михайлюка це вже шоста поразка поспіль у регулярному чемпіонаті.

Розгром від "Нью-Йорка" та інші результати

В інших поєдинках ігрового дня варто відзначити успіх "Бостон Селтікс", які здолали "Мілуокі Бакс" (109:102), а також чергову звитягу "Філадельфії" у грі з "Детройтом" (112:106). Найбільш переконливу перемогу здобув "Нью-Йорк", розгромивши "Чикаго Буллз" із перевагою у 30 очок (135:105).

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА за 5 листопада: