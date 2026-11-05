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Футбол 05 листопада 2026 · 04:12

Домчак дебютував у Лізі чемпіонів, "Комо" забив дев'ять голів "Лансу": всі результати вечора

Український воротар зіграв перший матч у найпрестижнішому клубному турнірі Європи, а команда Сеска Фабрегаса повторила історичний рекорд Ліги чемпіонів
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Домчак дебютував у Лізі чемпіонів, "Комо" забив дев'ять голів "Лансу": всі результати вечора
Назар Домчак (фото: FC Slavia Praha)

4 листопада, відбулися дев'ять матчів четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Однією з головних подій вечора став дебют українського воротаря Назара Домчака у складі празької "Славії". 19-річний голкіпер вийшов у стартовому складі проти лондонського "Арсенала" та здійснив кілька важливих сейвів, але його команда поступилася з рахунком 1:2.

Натомість справжню гольову феєрію влаштував італійський "Комо", який на виїзді розгромив французький "Ланс" – 9:1. Команда Сеска Фабрегаса повторила рекорд найбільшої перемоги в історії Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Дебют Домчака та історичний розгром від "Комо"

Український воротар Назар Домчак уперше зіграв у Лізі чемпіонів. У грі проти "Арсенала" він пропустив два м'ячі ще до перерви: спочатку відзначився Ноні Мадуеке (9'), а згодом Віктор Дьокереш (38').

У другому таймі "Славія" скоротила відставання завдяки голу Віктора Новака (90'), однак уникнути поразки не змогла. Домчак запам'ятався кількома порятунками, зокрема трьома сейвами впродовж першого тайму.

Найрезультативніший матч вечора відбувся у Франції. "Комо" розгромив "Ланс" із рахунком 9:1. У складі переможців хет-трик оформив Тасос Дувікас, ще по голу забили Ніко Пас, Лукас да Кунья, Марк-Олівер Кемпф, Маттіа Лібералі, Мартін Батуріна та Маттео Паппачолі. Єдиний м'яч господарів записав до свого активу Рубен Агілер.

Ця перемога дозволила італійцям повторити рекорд найбільшої різниці голів у матчі Ліги чемпіонів. Раніше з перевагою у вісім м'ячів перемагали "Ліверпуль" та мадридський "Реал".

Усі результати матчів Ліги чемпіонів 4 листопада

Інші матчі вечора також подарували чимало голів та драматичних розв'язок.

  • "Боруссія" Дортмунд – "Бетіс" – 2:1. За німців забили Фабіо Сілва та Константінос Карецас, у гостей відзначився Айтор Руїбаль.

  • "Порту" – "Наполі" – 4:1. Господарі здобули впевнену перемогу завдяки голам Яна Беднарека, Габрі Вейги, Якуба Ківіора та Саму. У гостей забив Скотт Мактоміней.

  • ПСВ – "Брюгге" – 1:2. Бельгійці здобули виїзну перемогу завдяки голам Ніколо Тресольді та Карлоса Форбса. У господарів відзначився Кодай Сано.

  • "РБ Лейпциг" – "Манчестер Сіті" – 2:3. Англійці вирвали перемогу завдяки голу Ерлінга Голанда наприкінці зустрічі. Раніше у складі гостей забив Енцо Фернандес, а ще один м'яч був записаний як автогол Кастелло Люкеби. За німців відзначилися Рідле Баку та Антоніо Нуса.

  • "Вікінг" – "Сабах" – 4:1. Норвежці здобули вольову перемогу після голу Орфе Мбіни. У відповідь забивали Ерік Ботгейм (дубль), Златко Тріпич та Генрік Фалькенер.

Нагадаємо, раніше цього ж ігрового дня "Фенербахче" переміг "Ліверпуль", а мадридський "Реал" здолав АЕК в Афінах.

Теги: Футбол
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