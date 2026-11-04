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Зимові види 04 листопада 2026 · 22:07

Семиразовий володар Кубка Стенлі приєднався до тренерського штабу збірної України

74-річний американець працюватиме консультантом команди Олександра Бобкіна
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Семиразовий володар Кубка Стенлі приєднався до тренерського штабу збірної України
Баррі Сміт (фото: Федерація хокею України)

Тренерський штаб національної збірної України з хокею отримав досвідчене підсилення. До команди Олександра Бобкіна приєднався 74-річний американський фахівець Баррі Сміт, який обійняв посаду тренера-консультанта.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу Федерації хокею України.

Який досвід має новий консультант збірної України

За свою багаторічну тренерську кар'єру Баррі Сміт працював із клубами Північної Америки та Європи, а також був залучений до роботи з національними збірними Норвегії, Італії, США та Швеції.

Найбільших успіхів американець досяг у Національній хокейній лізі. П'ять разів він ставав володарем Кубка Стенлі як асистент головного тренера: двічі з "Піттсбург Пінгвінз" (1991, 1992) та тричі з "Детройт Ред Вінгз" (1997, 1998, 2002).

Ще два чемпіонські титули Сміт здобув із "Чикаго Блекгокс" у 2013 та 2015 роках, працюючи директором із розвитку гравців. Таким чином, у його колекції сім Кубків Стенлі.

До чого готується збірна України

Наразі команда Олександра Бобкіна перебуває в Польщі, де готується до матчів Європейського кубка націй. У листопадовому турнірі суперниками українців стануть національні збірні Польщі, Великої Британії та Італії.

Наступного року наша команда має зіграти в елітному дивізіоні чемпіонату світу з хокею. Турнір відбудеться в Німеччині, у травні 2027 року.

Раніше Федерація хокею України оголосила повний склад тренерського штабу Бобкіна. До нього увійшли фахівці, відповідальні за роботу із захисниками, воротарями, відеоаналіз та фізичну підготовку.

Теги: Хокей
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