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Зимові види 02 листопада 2026 · 22:40

Новий головний тренер збірної України з хокею назвав повний штаб: хто увійшов до команди

До команди головного тренера увійшли четверо помічників, які відповідатимуть за роботу з оборонцями, воротарями, відеоаналіз і фізичну підготовку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Новий головний тренер збірної України з хокею назвав повний штаб: хто увійшов до команди
Олександр Бокін готуватиме збірну України до чемпіонату світу в еліті (Фото: ФХУ)

Тренерський штаб національної збірної України з хокею під керівництвом Олександра Бобкіна налічуватиме п'ятьох фахівців. Федерація хокею України оголосила імена чотирьох асистентів, які відповідатимуть за різні напрямки підготовки команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу Федерації хокею України.

Хто увійшов до тренерського штабу Бобкіна

Першим асистентом головного тренера працюватиме Руслан Борисенко, другим - Денис Ісаєнко. Обидва фахівці допомагатимуть у комунікації з командою, працюватимуть з оборонцями, відповідатимуть за підготовку гри в меншості та братимуть участь у тренуваннях на льоду.

За відеопідготовку та аналіз суперників відповідатиме Дмитро Кобильник. Він працює у тренерському штабі Бобкіна ще із сезону-2022/23.

Новий головний тренер збірної України з хокею назвав повний штаб: хто увійшов до команди
Так виглядає повністю сформований тренерський штаб української збірної

Хто відповідатиме за підготовку воротарів і фізичний стан хокеїстів

Тренером воротарів призначено Олександра Федорова. До його обов'язків входитимуть формування пулу голкіперів, їхня індивідуальна підготовка та робота під час командних тренувань.

Також зі збірною продовжить працювати тренер із фізичної підготовки Олег Задоєнко. Він займатиметься розвитком фізичних якостей хокеїстів і проводитиме тренувальну роботу як на льоду, так і поза ним.

Збірна України готується до Європейського Кубка націй

Нагадаємо, напередодні тренерський штаб національної команди визначився із заявкою на Європейський Кубок націй сезону-2026/27.

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Раніше ми повідомляли, що стало відомо, чи виключать збірну України з хокею з елітного дивізіону на користь Росії.

Теги: Хокей
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