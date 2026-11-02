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Зимние виды 02 ноября 2026 · 22:40

Новый главный тренер сборной Украины по хоккею назвал полный штаб: кто вошел в команду

В команду главного тренера вошли четверо помощников, которые будут отвечать за работу с защитниками, вратарями, видеоанализом и физической подготовкой
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Новый главный тренер сборной Украины по хоккею назвал полный штаб: кто вошел в команду
Александр Бокин будет готовить сборную Украины к чемпионату мира в элите (Фото: ФХУ)

Тренерский штаб национальной сборной Украины по хоккею под руководством Александра Бобкина будет насчитывать пятерых специалистов. Федерация хоккея Украины объявила имена четырех ассистентов, отвечающих за разные направления подготовки команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Украины.

Кто вошел в тренерский штаб Бобкина

Первым ассистентом главного тренера будет работать Руслан Борисенко, вторым – Денис Исаенко. Оба специалиста будут помогать в коммуникации с командой, работать с защитниками, отвечать за подготовку игры в меньшинстве и участвовать в тренировках на льду.

За видеоподготовку и анализ соперников будет отвечать Дмитрий Кобильник. Он работает в тренерском штабе Бобкина еще с сезона 2022/23.

Новый главный тренер сборной Украины по хоккею назвал полный штаб: кто вошел в команду
Так выглядит полностью сформированный тренерский штаб украинской сборной.

Кто будет отвечать за подготовку вратарей и физическое состояние хоккеистов

Тренером вратарей назначен Александр Федоров. В его обязанности будут входить формирование пула голкиперов, их индивидуальная подготовка и работа во время командных тренировок.

Также со сборной продолжит работу тренер по физической подготовке Олег Задоенко. Он будет заниматься развитием физических качеств хоккеистов и будет проводить тренировочную работу как на льду, так и вне его.

Сборная Украины готовится к Европейскому Кубку наций

Напомним, накануне тренерский штаб национальной команды определился с заявкой на Европейский Кубок наций сезона-2026/27.

Ранее мы сообщали, что стало известно,исключат ли сборную Украины по хоккею из элитного дивизиона в пользу России.

Теги: Хоккей
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