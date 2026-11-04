Джокович зазнав сенсаційної поразки на Masters у Парижі та залишився без ATP Finals

Новак Джокович достроково завершив виступи на турнірі серії ATP 1000 у Парижі. У матчі другого кола легендарний серб, який посідає 11-те місце світового рейтингу, несподівано програв австралійцю Рінкі Хіджікаті (83-тя ракетка світу).

Хід матчу Джокович – Хіджікаті

Зустріч завершилася перемогою австралійця у трьох сетах – 2:6, 6:3, 6:3. Хіджіката, який подолав кваліфікацію змагань, зумів переломити перебіг матчу після невдалого старту та здобув одну з найгучніших перемог у кар'єрі.

Для Джоковича ця поразка має особливе значення. Він втратив останні шанси потрапити на Підсумковий турнір ATP, який відбудеться в листопаді в Турині. Серб не виступить на цих змаганнях за спортивним принципом уперше з 2017 року.

Як Джокович провів сезон-2026

Поточний рік виявився непростим для одного з найтитулованіших тенісистів в історії. Джокович дійшов до фіналу Australian Open, де поступився іспанцю Карлосу Алькарасу, а також дістався півфіналу Вімблдону, програвши італійцю Янніку Сіннеру.

На інших турнірах Grand Slam результати серба були скромнішими: на Ролан Гаррос він зупинився у третьому колі, а на US Open вилетів уже після стартового матчу.

Єдиний титул у сезоні Джокович здобув на турнірі ATP 500 у Пекіні на початку жовтня. У фіналі він переміг росіянина Даніїла Медведєва. Водночас на турнірах серії Masters 1000 серб цього року не зміг дістатися навіть чвертьфіналу.

Після вильоту з Парижа Джокович завершив сезон із поразками на трьох останніх турнірах: у Шанхаї, Базелі та французькій столиці.

Джокович пропустить ATP Finals уперше за дев'ять років

Підсумковий турнір ATP збирає вісім найкращих тенісистів сезону. Джокович є рекордсменом змагань за кількістю титулів – він сім разів ставав їхнім переможцем.

Востаннє серб не потрапляв на турнір за підсумками спортивного відбору у 2017 році, коли достроково завершив сезон через проблеми з ліктем. У 2024 та 2025 роках він також не виступав на ATP Finals, але тоді відмовився від участі після кваліфікації.

Таким чином, поразка від Хіджікати остаточно позбавила Джоковича можливості поборотися за восьмий титул на Підсумковому турнірі.