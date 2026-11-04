Джокович потерпел сенсационное поражение на Masters в Париже и остался без ATP Finals

Новак Джокович досрочно завершил выступления на турнире серии ATP 1000 в Париже. В матче второго круга легендарный серб, занимающий 11-е место мирового рейтинга, неожиданно проиграл австралийцу Ринки Хиджикати (83-я ракетка мира).

Ход матча Джокович – Хиджикати

Встреча завершилась победой австралийца в трех сетах – 2:6, 6:3, 6:3. Хиджиката, преодолевший квалификацию соревнований, сумел переломить ход матча после неудачного старта и одержал одну из самых громких побед в карьере.

Для Джоковича это поражение имеет особое значение. Он упустил последние шансы попасть на Итоговый турнир ATP, который состоится в ноябре в Турине. Серб не выступит на этих соревнованиях по спортивному принципу впервые с 2017 года.

Как Джокович провел сезон-2026

Нынешний год оказался непростым для одного из самых титулованных теннисистов в истории. Джокович дошел до финала Australian Open, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу, а также добрался до полуфинала Уимблдона, проиграв итальянцу Яннику Синнеру.

На других турнирах Grand Slam результаты серба были более скромными: на Ролан Гаррос он остановился в третьем круге, а на US Open вылетел уже после стартового матча.

Единственный титул в сезоне Джокович завоевал на турнире ATP 500 в Пекине в начале октября. В финале он победил россиянина Даниила Медведева. В то же время, на турнирах серии Masters 1000 серб в этом году не смог добраться даже четвертьфинала.

После вылета из Парижа Джокович завершил сезон с поражениями на трех последних турнирах: в Шанхае, Базеле и французской столице.

Джокович пропустит ATP Finals впервые за девять лет

Итоговый турнир ATP собирает восемь лучших теннисистов сезона. Джокович является рекордсменом соревнований по количеству титулов – семь раз становился их победителем.

Последний раз серб не попадал на турнир по итогам спортивного отбора в 2017 году, когда досрочно завершил сезон из-за проблем с локтем. В 2024 и 2025 он также не выступал на ATP Finals, но тогда отказался от участия после квалификации.

Таким образом, поражение от Хиджикаты окончательно лишило Джоковича возможности сразиться за восьмой титул на Итоговом турнире.