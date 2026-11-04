Семикратный обладатель Кубка Стэнли присоединился к тренерскому штабу сборной Украины

Какой опыт имеет новый консультант сборной Украины

За свою многолетнюю тренерскую карьеру Барри Смит работал с клубами Северной Америки и Европы, а также был вовлечен в работу с национальными сборными Норвегии, Италии, США и Швеции.

Наибольших успехов американец добился в Национальной хоккейной лиге. Пять раз он становился обладателем Кубка Стэнли как ассистент главного тренера: дважды с "Питтсбург Пингвинз" (1991, 1992) и трижды с "Детройт Ред Вингз" (1997, 1998, 2002).

Еще два чемпионских титула Смит получил вместе с "Чикаго Блэкгокс" в 2013 и 2015 годах, работая директором по развитию игроков. Таким образом, в его коллекции семь Кубков Стэнли.

К чему готовится сборная Украины

Пока команда Александра Бобкина находится в Польше, где готовится к матчам Европейского кубка наций. В ноябрьском турнире соперниками украинцев станут национальные сборные Польши, Великобритании и Италии.

В следующем году наша команда должна сыграть в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею. Турнир состоится в Германии в мае 2027 года.