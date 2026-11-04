"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Фенербахче", "Реал" вырвал победу в Афинах в Лиге чемпионов

В среду прошли очередные матчи 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Одной из главных неожиданностей игрового дня стало поражение "Ливерпуля" на выезде от "Фенербахче" (2:3), в то время как мадридский "Реал" одержал непростую победу над греческим АЕКом (3:2).

"Фенербахче" Кюйта остановил "Ливерпуль"

В Стамбуле хозяева одержали волевую победу над английским грандом. "Ливерпуль" открыл счет на 25-й минуте благодаря голу Трея Ньони, однако уже через четыре минуты Мэйсон Гринвуд восстановил равновесие.

После перерыва англичане снова вышли вперед: на 69-й минуте Александер Исак реализовал свой момент. Однако турецкая команда не сдалась. Арчи Браун сравнял счет на 73-й минуте, а еще через шесть минут Ведат Мурики забил победный мяч.

Особое внимание этому противостоянию уделяет тренерская дуэль. Действиями "Фенербахче" в этом матче руководил Дирк Кюйт, исполняющий обязанности главного тренера турецкого клуба. В прошлом нидерландец шесть лет выступал за "Ливерпуль" (2006-2012). Правда, Кюйт не будет руководить действиями команды в дальнейшем, ведь сегодня "Фенербахче" представил в качестве главного тренера Эмре Белезоглю.

Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…



Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.



Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan… pic.twitter.com/NYUrRvymfI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 3, 2026

"Реал" вырвал победу над АЕКом

Не менее драматичным оказался матч в Афинах. Местный АЕК дал бой мадридскому "Реалу", но в конце концов уступил со счетом 2:3.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте усилиями Абубакари Коиты. Впрочем, Джуд Беллингем на 32-й минуте восстановил паритет.

Во втором тайме команды продолжили обмениваться результативными атаками. На 75-й минуте Ставрос Пилиос снова вывел АЕК вперед, но уже через три минуты Килиан Мбаппе сравнял счет.

Развязка наступила в компенсированное время. На 90+2 минуте Федерико Вальверде забил третий мяч "Реала" и принес мадридцам победу.

В составе АЕК на 88-й минуте вместо Луки Йовича вышел украинец Александр Зубков, но помочь своей команде взять очки в этом противостоянии наш соотечественник не смог.