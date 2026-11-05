Домчак дебютировал в Лиге чемпионов, "Комо" забил девять голов "Ланса": все результаты вечера

Настоящую голевую феерию устроил итальянский "Комо", который на выезде разгромил французский "Ланс" - 9:1. Команда Сеска Фабрегаса повторила рекорд самой крупной победы в истории Лиги чемпионов.

Одним из главных событий вечера стал дебют украинского вратаря Назара Домчака в составе пражской "Славии". 19-летний голкипер вышел в стартовом составе против лондонского "Арсенала" и совершил несколько важных сэйвов, но его команда уступила со счетом 1:2.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Дебют Домчака и исторический разгром от "Комо"

Украинский вратарь Назар Домчак впервые сыграл в Лиге чемпионов. В игре против "Арсенала" он пропустил два мяча еще до перерыва: сначала отличился Нони Мадуэке (9'), а затем Виктор Декереш (38').

Во втором тайме "Славия" сократила отставание благодаря голу Виктора Новака (90'), однако избежать поражения не смогла. Домчак запомнился несколькими спасениями, в том числе тремя сейвами в течение первого тайма.

Самый результативный матч вечера состоялся во Франции. "Комо" разгромил "Ланс" со счетом 9:1. В составе победителей хет-трик оформил Тасос Дувикас, еще по голу забили Нико Пас, Лукас да Кунья, Марк Оливер Кэмпф, Маттиа Либерали, Мартин Батурина и Маттео Паппачоли. Единственный мяч хозяев записал в свой актив Рубен Агилер.

Эта победа позволила итальянцам повторить рекорд самой большой разницы голов в матче Лиги чемпионов. Ранее с преимуществом восемь мячей побеждали "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Все результаты матчей Лиги чемпионов 4 ноября

Другие матчи вечера также подарили немало голов и драматических развязок.

"Боруссия" Дортмунд – "Бетис" – 2:1. За немцев забили Фабио Силва и Константинос Карецас, у гостей отличился Айтор Руибаль.

https://www.youtube.com/watch?v=vq-Ev7cxmlo

"Порту" – "Наполи" – 4:1. Хозяева одержали уверенную победу благодаря голам Яна Беднарека, Габри Вейги, Якуба Кивиора и Саму. У гостей забил Скотт Мактоминей.

ПСВ – "Брюгге" – 1:2. Бельгийцы одержали выездную победу благодаря голам Николо Тресольди и Карлоса Форбса. У хозяев отличился Кодай Сано.

"РБ Лейпциг" – "Манчестер Сити" – 2:3. Англичане вырвали победу благодаря голу Эрлинга Голанда в конце встречи. Ранее в составе гостей забил Энцо Фернандес, а еще один мяч был записан в качестве автогола Кастелло Люкебы. За немцев отличились Ридле Баку и Антонио Нуса.