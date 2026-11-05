Паулу Фонсека очолив "Спортінг": португалець підписав контракт до 2030 року

Паулу Фонсека офіційно став головним тренером лісабонського "Спортінга". Португальський фахівець підписав контракт із клубом до червня 2030 року. На цій посаді він змінив Руя Боржеша.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний акаунт "Спортінга" в соцмережі X .

Деталі переходу Фонсеки до "Спортінга"

Португальський фахівець повернувся на Батьківщину після 10-річної перерви. Востаннє він тренував клуб зі своєї країни ще у 2016: тоді разом із "Брагою" Фонсека виграв Кубок Португалії, після чого очолив донецький "Шахтар".

"Маю надзвичайно мотивуюче завдання: побудувати команду, яка гратиме у футбол, яким пишатимуться всі вболівальники "Спортінга", – заявив новий наставник лісабонців.

Паулу Фонсека очолив "Спорітнг" (фото: CP Sporting Lissabon)

Для Фонсеки це не просто черговий етап тренерської кар'єри. Він є прихильником "Спортінга" з дитинства та не приховував, що запрошення від рідного клубу стало здійсненням його давньої мрії.

Що відомо про повернення Фонсеки до Португалії

Останнім місцем роботи 53-річного тренера був французький "Ліон", який він очолив у січні 2025 року. Під його керівництвом команда посіла третє місце в Лізі 1 після дев'яти турів сезону-2026/27.

За дострокове припинення контракту з французьким клубом "Спортінг" виплатив компенсацію в розмірі 5 млн євро.

До переїзду у Францію Фонсека працював із "Шахтарем", "Ромою", "Ліллем" та "Міланом". На чолі донецького клубу він тричі поспіль вигравав чемпіонат України (2017, 2018, 2019), а також тричі здобував Кубок України.

У Португалії фахівець раніше тренував "Пасуш де Феррейра", "Порту" та "Брагу", з якою виграв Кубок країни у сезоні-2015/16. Дебютувати на чолі "Спортінга" Фонсека має 7 листопада в домашньому матчі чемпіонату Португалії проти "Морейренсе".