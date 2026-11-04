"Ліон" офіційно відпустив Фонсеку до "Спортінга" за 5 млн євро

"Ліон" офіційно оголосив про відхід Паулу Фонсеки з посади головного тренера. Португальський спеціаліст продовжить кар'єру в лісабонському "Спортінгу", який виплатить французькому клубу 5 мільйонів євро компенсації.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Ліона" .

Фонсека залишив "Ліон" заради "Спортінга"

Французький "Ліон" підтвердив припинення співпраці з Паулу Фонсекою. Як повідомляє клуб, португальський тренер сам висловив бажання залишити команду після пропозиції від "Спортінга", до якого він має особливі почуття.

У керівництві французького клубу назвали це рішення несподіваним і висловили жаль через його терміни - Фонсека залишає команду посеред сезону. Водночас у "Ліоні" вирішили не перешкоджати відходу фахівця, оскільки вважали, що подальша співпраця вже не гарантуватиме необхідної відданості спільному проєкту.

За дострокове припинення контракту "Спортінг" виплатить французам 5 мільйонів євро компенсації.

Хто тимчасово очолить команду

До призначення нового головного тренера обов'язки наставника "Ліона" виконуватиме Жорже Масіел. Він керуватиме командою до наступної міжнародної паузи та готуватиме її, зокрема, до матчів проти "Реал Сосьєдада" в Лізі Європи та "Бреста" в чемпіонаті Франції.

Фонсека залишає французький клуб, коли той посідає третє місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи 17 очок після дев'яти турів. Контракт португальця з "Ліоном" був розрахований до червня 2027 року.

Фонсека повертається до Португалії

53-річний спеціаліст очолив "Ліон" у січні 2025 року. До цього він працював із "Шахтарем", "Ромою", "Ліллем" та "Міланом".

Тепер тренер повертається до португальського футболу, де раніше очолював "Порту" та "Брагу". Його новим клубом стане лісабонський "Спортінг", який 3 листопада обіграв донецький "Шахтар" із рахунком 1:0 у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів.