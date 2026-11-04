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Футбол 04 ноября 2026 · 17:24

"Лион" официально отпустил Фонсеку в "Спортинг" за 5 млн евро

Португальский специалист покинул французский клуб посреди сезона и возвращается на родину
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Лион" официально отпустил Фонсеку в "Спортинг" за 5 млн евро
Фонсека возглавлял "ткачей" с 2025 года (Фото: "Олимпик Лион")

"Лион" официально объявил об уходе Паулу Фонсеки с поста главного тренера. Португальский специалист продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге", который выплатит французскому клубу 5 миллионов евро компенсации.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Лиона".

Фонсека покинул "Лион" ради "Спортинга"

Французский "Лион" подтвердил прекращение сотрудничества с Паулу Фонсекой. Как сообщает клуб, португальский тренер сам выразил желание покинуть команду после предложения от "Спортинга", к которому он испытывает особые чувства.

В руководстве французского клуба назвали это решение неожиданным и выразили сожаление из-за его сроков - Фонсека покидает команду посреди сезона. В то же время в "Лионе" решили не препятствовать уходу специалиста, поскольку считали, что дальнейшее сотрудничество уже не будет гарантировать необходимую преданность совместному проекту.

За досрочное прекращение контракта "Спортинг" выплатит французам 5 миллионов евро компенсации.

Кто временно возглавит команду

До назначения нового главного тренера обязанности наставника "Лиона" будет исполнять Жорже Масиэл. Он будет руководить командой к следующей международной паузе и будет готовить ее, в частности, к матчам против "Реал Сосьедад" в Лиге Европы и "Бреста" в чемпионате Франции.

Фонсека покидает французский клуб, когда тот занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, имея 17 очков после девяти туров. Контракт португальца с "Лионом" был рассчитан до июня 2027 года.

Фонсека возвращается в Португалию

53-летний специалист возглавил "Лион" в январе 2025 года. До этого он работал с "Шахтером", "Ромой", "Лиллем" и "Миланом".

Теперь тренер возвращается в португальский футбол, где ранее возглавлял "Порту" и "Брагу". Его новым клубом станет лиссабонский "Спортинг", 3 ноября обыгравший донецкий "Шахтер" со счетом 1:0 в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов.

Ранее мы рассказывали, что Фонсека умилялся после победы "Лиона" над "Анже" в чемпионате Франции.

Теги: Пауло Фонсека Футбол
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