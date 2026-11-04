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Футбол 04 листопада 2026 · 16:32

Легенда італійського футболу може піти зі збірної Узбекистану через дивну причину

Італійський тренер розглядає можливість відставки після перенесення Кубка Азії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Легенда італійського футболу може піти зі збірної Узбекистану через дивну причину
Каннаваро тренує збірну Узбекистану впродовж року (Фото: fabiocannavaroofficial, Instagram)

Головний тренер збірної Узбекистану Фабіо Каннаваро може достроково залишити свою посаду. Однією з причин роздумів італійця стало перенесення Кубка Азії-2027 майже на рік.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Фабріціо Романо в соцмережі X.

Перенесення Кубка Азії вплинуло на плани Каннаваро

За інформацією Фабріціо Романо, Фабіо Каннаваро розглядає можливість відходу з посади головного тренера збірної Узбекистану. Причиною стала зміна календаря майбутнього Кубка Азії, яка змусила італійського фахівця переглянути плани щодо подальшої роботи з командою.

Остаточного рішення 52-річний тренер наразі не ухвалив.

Федерація Узбекистану спростувала інформацію про відставку

Повідомлення про можливий відхід Каннаваро вже отримали офіційну реакцію. В Асоціації футболу Узбекистану заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, та закликали медіа й уболівальників довіряти офіційним повідомленням.

Керівник відділу національних збірних федерації Усмон Тошев також підтвердив, що італієць має чинний контракт і керуватиме командою в майбутньому товариському матчі проти Росії.

Кубок Азії перенесли майже на рік

Каннаваро очолив збірну Узбекистану восени 2025-го року. Під його керівництвом національна команда вперше в історії виступила на чемпіонаті світу-2026.

Кубок Азії-2027, який мав відбутися в Саудівській Аравії з 7 січня до 5 лютого 2027 року, перенесли на період із 23 грудня 2027-го до 21 січня 2028-го. Причиною стали безпекова ситуація в регіоні, логістичні труднощі та перебої з транспортним сполученням.

Таким чином, замість початку 2027-го року континентальна першість відбудеться майже на рік пізніше. Нові дати турніру ще мають отримати затвердження ФІФА.

Раніше ми повідомляли, що бомбардир збірної України здивував вибором нового клубу.

Теги: Футбол
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