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Футбол 26 жовтня 2026 · 17:30

Гуцуляк зіграє в Лізі чемпіонів: бомбардир збірної України здивував вибором нового клубу

Футболіст поповнить склад європейського чемпіона після пів року без футболу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гуцуляк зіграє в Лізі чемпіонів: бомбардир збірної України здивував вибором нового клубу
Олексій Гуцуляк (фото: УАФ)

Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк нарешті визначився із продовженням кар'єри після тривалої паузи. 28-річний вінгер, який з літа перебував у статусі вільного агента, погодив умови контракту з новоспеченим чемпіоном європейської першості.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання AmanVIBE.

Несподіваний вибір після тривалого застою

Екс-вінгер житомирського "Полісся" стане першим зимовим підсиленням чемпіона Казахстану – шимкентського "Ордабаси". Сторони вже узгодили умови персональної угоди. Гравець дістанеться новому клубу безкоштовно, оскільки після завершення минулого сезону залишив житомирську команду в статусі вільного агента.

Тривалий час Гуцуляк підтримував форму самостійно в Польщі, поки його представники шукали варіанти продовження кар'єри. Незважаючи на чутки про зацікавленість з боку відомих європейських клубів, а також пропозиції від "Аль-Вахди" з ОАЕ, українець вирішив продовжити кар'єру в Казахстані, де приєднається до свого співвітчизника Юрія Вакулка.

Статистика та єврокубкові перспективи

"Ордабаси" щойно завоював титул чемпіона країни та здобув путівку до першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Таким чином, український вінгер матиме шанс вийти на поле у найпрестижнішому клубному турнірі Європи вже в літній кваліфікації.

У сезоні-2025/26 Гуцуляк провів за "Полісся" 31 матч у всіх турнірах, забив дев'ять голів і віддав сім результативних передач.

Також він став найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році, забивши 5 голів у 9 матчах.

Раніше Моурінью видав оцінку грі Луніна проти "Барси" та згадав про Куртуа.

Теги: Футбол
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