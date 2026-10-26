Гуцуляк зіграє в Лізі чемпіонів: бомбардир збірної України здивував вибором нового клубу

Півзахисник збірної України Олексій Гуцуляк нарешті визначився із продовженням кар'єри після тривалої паузи. 28-річний вінгер, який з літа перебував у статусі вільного агента, погодив умови контракту з новоспеченим чемпіоном європейської першості.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання AmanVIBE.
Екс-вінгер житомирського "Полісся" стане першим зимовим підсиленням чемпіона Казахстану – шимкентського "Ордабаси". Сторони вже узгодили умови персональної угоди. Гравець дістанеться новому клубу безкоштовно, оскільки після завершення минулого сезону залишив житомирську команду в статусі вільного агента.
Тривалий час Гуцуляк підтримував форму самостійно в Польщі, поки його представники шукали варіанти продовження кар'єри. Незважаючи на чутки про зацікавленість з боку відомих європейських клубів, а також пропозиції від "Аль-Вахди" з ОАЕ, українець вирішив продовжити кар'єру в Казахстані, де приєднається до свого співвітчизника Юрія Вакулка.
"Ордабаси" щойно завоював титул чемпіона країни та здобув путівку до першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Таким чином, український вінгер матиме шанс вийти на поле у найпрестижнішому клубному турнірі Європи вже в літній кваліфікації.
У сезоні-2025/26 Гуцуляк провів за "Полісся" 31 матч у всіх турнірах, забив дев'ять голів і віддав сім результативних передач.
Також він став найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році, забивши 5 голів у 9 матчах.
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