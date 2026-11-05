Збірна України з гандболу розгромно програла Ісландії на старті відбору Євро-2028

Чоловіча збірна України з гандболу невдало розпочала кваліфікацію чемпіонату Європи 2028 року. У першому матчі відбору "синьо-жовті" на виїзді зазнали розгромної поразки від Ісландії з рахунком 26:48.

Хід матчу Ісландія – Україна

Українці не змогли нав'язати боротьбу супернику вже у першій половині зустрічі. До перерви команда закинула лише дев'ять м'ячів, тоді як ісландці відзначилися 23 рази.

Після відпочинку господарі майданчика продовжили нарощувати перевагу та зрештою довели рахунок до розгромного – 48:26. Найрезультативнішим гравцем збірної України став Дмитро Артеменко, який закинув вісім м'ячів.

Коли Україна зіграє наступний матч відбору Євро-2028

Наступний поєдинок кваліфікації українська команда проведе в неділю, 8 листопада. Суперником стане збірна Сербії, а початок зустрічі запланований на 16:00.

Нагадаємо, у відборі до чемпіонату Європи 2028 року українці змагаються за вихід до фінальної частини турніру, який прийматимуть Іспанія, Португалія та Швейцарія.