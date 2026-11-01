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Інше 01 листопада 2026 · 17:31

Став відомим склад збірної України з гандболу на старт відбору Євро-2028: хто отримав виклик

Головний тренер Вадим Бражник визначився із 16 гравцями на матчі проти Ісландії та Сербії
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Став відомим склад збірної України з гандболу на старт відбору Євро-2028: хто отримав виклик
матчів Збірна України з гандболу (фото: ФГУ)

Чоловіча збірна України з гандболу визначилася зі складом на стартові матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2028. До заявки головного тренера Вадима Бражника увійшли 16 гандболістів, більшість із яких представляють закордонні клуби.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію гандболу України.

Склад збірної України

Воротарі:

  • Антон Деревянкін ("Хробри Глогув", Польща)
  • Олексій Новіков ("Фіверс Маргаретен", Австрія)

Півсередні та розігруючі:

  • Ілля Близнюк ("Сан-Рафаель", Франція)
  • Ростислав Поліщук ("Каліш", Польща)
  • Данило Савчук ("Спартак-Київ", Україна)
  • Денис Саварин ("Одеса", Україна)
  • Максим Стрельников ("Хробри Глогув", Польща)
  • Ігор Турченко ("Нант", Франція)

Ліві крайні:

  • Дмитро Артеменко ("Гвардія Ополе", Польща)
  • Захар Денисов ("Політехніка Тімішоара", Румунія)

Праві крайні:

  • Данило Глушак ("Бухарест", Румунія)
  • Руслан Діякону ("Спартак-Київ", Україна)

Лінійні:

  • Нікіта Заболотній ("Мотор", Україна)
  • Дмитро Ільченко ("Зептер Легьоново", Польща)
  • Ярослав Медяник ("Спартак-Київ", Україна)
  • Олександр Онуфрієнко ("Шартр", Франція)

Таким чином, 11 із 16 викликаних гравців виступають за кордоном. Найбільше представництво серед іноземних чемпіонатів має Польща – п'ять гандболістів.

Одним із лідерів команди залишається Ігор Турченко, який виступає за французький "Нант" та має досвід гри в Лізі чемпіонів.

Також до збірної повернулися Ілля Близнюк, який пропускав попередні матчі через травму, та Дмитро Ільченко.

Завдання та суперники України

Українська збірна потрапила до групи 3 кваліфікації Євро-2028, де зіграє проти Ісландії, Сербії та Естонії.

Головний тренер Вадим Бражник наголосив, що команда налаштована боротися за вихід на континентальну першість, попри складний жереб.

"Цілі у нас, як завжди, високі. Ми хочемо вийти до фінальної частини Євро-2028 і будемо боротися за це", – заявив наставник.

За регламентом кваліфікації, прямі путівки на чемпіонат Європи отримають дві найкращі збірні кожної з восьми груп. Ще чотири місця дістануться найкращим командам серед тих, що фінішують третіми.

Перші два поєдинки кваліфікації українці проведуть у листопаді 2026 року.

  • 4 листопада, 21:30 – Ісландія – Україна (Рейк'явік)
  • 8 листопада, 16:00 – Україна – Сербія (Пряшів, Словаччина)

Раніше київський "ХІТ" сенсаційно обіграв іспанського гранда та завершив груповий етап Ліги чемпіонів без поразок.

Головні матчі
АПЛ 1 листопада 18:30
Ліверпуль - : - Арсенал
УПЛ 1 листопада 13:00
ЛНЗ - : - Харків
Серія А 1 листопада 21:45
Ювентус - : - Наполі
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