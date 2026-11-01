Став відомим склад збірної України з гандболу на старт відбору Євро-2028: хто отримав виклик

Чоловіча збірна України з гандболу визначилася зі складом на стартові матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2028. До заявки головного тренера Вадима Бражника увійшли 16 гандболістів, більшість із яких представляють закордонні клуби.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію гандболу України.
Воротарі:
Півсередні та розігруючі:
Ліві крайні:
Праві крайні:
Лінійні:
Таким чином, 11 із 16 викликаних гравців виступають за кордоном. Найбільше представництво серед іноземних чемпіонатів має Польща – п'ять гандболістів.
Одним із лідерів команди залишається Ігор Турченко, який виступає за французький "Нант" та має досвід гри в Лізі чемпіонів.
Також до збірної повернулися Ілля Близнюк, який пропускав попередні матчі через травму, та Дмитро Ільченко.
Українська збірна потрапила до групи 3 кваліфікації Євро-2028, де зіграє проти Ісландії, Сербії та Естонії.
Головний тренер Вадим Бражник наголосив, що команда налаштована боротися за вихід на континентальну першість, попри складний жереб.
"Цілі у нас, як завжди, високі. Ми хочемо вийти до фінальної частини Євро-2028 і будемо боротися за це", – заявив наставник.
За регламентом кваліфікації, прямі путівки на чемпіонат Європи отримають дві найкращі збірні кожної з восьми груп. Ще чотири місця дістануться найкращим командам серед тих, що фінішують третіми.
Перші два поєдинки кваліфікації українці проведуть у листопаді 2026 року.
Раніше київський "ХІТ" сенсаційно обіграв іспанського гранда та завершив груповий етап Ліги чемпіонів без поразок.