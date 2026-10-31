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Інше 31 жовтня 2026 · 22:04

Український "ХІТ" сенсаційно обіграв іспанського гранда та завершив груповий етап Ліги чемпіонів без поразок

Київський клуб впевнено пробився до 1/8 фіналу
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Український "ХІТ" сенсаційно обіграв іспанського гранда та завершив груповий етап Ліги чемпіонів без поразок
"ХІТ" Київ у Лізі чемпіонів (фото: instagram.com/futsal_ua)

Київський "ХІТ" здобув перемогу над іспанським "Ель-Посо Мурсія" в заключному матчі основного раунду футзальної Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Українська команда обіграла віцечемпіона Іспанії з рахунком 2:0 та завершила груповий етап без жодної поразки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Два голи до перерви

Поєдинок третього туру групи 4 відбувся в нідерландському Рурмонді, де проходили матчі квартету.

Підопічні Сергія Журби активно розпочали зустріч і вже на четвертій хвилині відкрили рахунок. Автором першого гола став Артур Подлюк.

Ще до перерви кияни змусили суперника припуститися шостого командного фолу. Українці отримали право на десятиметровий удар, який на 17-й хвилині реалізував Владислав Первєєв.

Таким чином, на відпочинок "ХІТ" пішов із перевагою у два м'ячі.

У другому таймі іспанці намагалися змінити перебіг зустрічі, однак український клуб зумів зберегти свої ворота недоторканими та довів поєдинок до перемоги.

"ХІТ" без поразок пройшов груповий етап

Для київської команди це була друга перемога в основному раунді Ліги чемпіонів.

У стартовому турі "ХІТ" зіграв унічию з португальською "Бенфікою" (4:4), після чого здолав нідерландський "Тайгерс Рурмонд" (5:3).

Таким чином, український клуб набрав сім очок у трьох матчах і завершив виступи у групі без поразок.

"ХІТ" гарантував собі щонайменше друге місце в групі основного раунду Ліги чемпіонів, що забезпечить киянам статус "сіяної" команди під час жеребкування плейоф. Чи зможе український клуб завершити груповий етап на першій позиції, визначиться за підсумками заключного матчу між нідерландським "Тайгерс Рурмонд" та португальською "Бенфікою".

"ХІТ" (Україна) – "Ель-Посо Мурсія" (Іспанія) – 2:0 (2:0)

Голи: Подлюк, 4, Первєєв, 17 (10-метровий).

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 4 листопада у швейцарському Ньйоні. Матчі цієї стадії заплановані на 23 листопада та 4 грудня.

Як повідомлялось, ФІФА запропонує включити в програму ОІ у Лос-Анджелесі футзал та пляжний футбол.

Головні матчі
Серія А 31 жовтня 21:45
Мілан - : - Інтер
Ла Ліга 31 жовтня 22:00
Барселона - : - Алавес
WBC 31 жовтня 23:00
Канело Альварес - : - Крістіан Мбіллі
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