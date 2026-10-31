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Другое 31 октября 2026 · 22:04

Украинский "ХИТ" сенсационно обыграл испанский гранд и завершил групповой этап Лиги чемпионов без поражений

Киевский клуб уверенно пробился в 1/8 финала
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Украинский "ХИТ" сенсационно обыграл испанский гранд и завершил групповой этап Лиги чемпионов без поражений
"ХИТ" Киев в Лиге чемпионов (фото: instagram.com/futsal_ru)

Киевский "ХИТ" одержал победу над испанским "Эль-Посо Мурсией" в заключительном матче основного раунда футзальной Лиги чемпионов сезона-2026/27. Украинская команда обыграла вицечемпиона Испании со счетом 2:0 и завершила групповой этап без поражения.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Два гола до перерыва

Поединок третьего тура группы 4 прошел в нидерландском Рурмонде, где проходили матчи квартета.

Подопечные Сергея Журбы активно начали встречу и уже на четвертой минуте открыли счет. Автором первого гола стал Артур Подлюк.

Еще до перерыва киевляне заставили соперника допустить шестой командный фол. Украинцы получили право на 10-метровый удар, который на 17-й минуте реализовал Владислав Первеев.

Таким образом, на отдых "ХИТ" ушел с преимуществом в два мяча.

Во втором тайме испанцы пытались изменить ход встречи, однако украинский клуб сумел сохранить свои ворота нетронутыми и довел поединок до победы.

"ХИТ" без поражений прошел групповой этап

Для киевской команды это была вторая победа в основном раунде Лиги чемпионов.

В стартовом туре "ХИТ" сыграл вничью с португальской "Бенфикой" (4:4), после чего одолел нидерландский "Тайгерс Рурмонд" (5:3).

Таким образом, украинский клуб набрал семь очков в трех матчах и завершил выступления в группе без проигрыша.

"ХИТ" гарантировал себе как минимум второе место в группе основного раунда Лиги чемпионов, что обеспечит киевлянам статус "сеяной" команды во время жеребьевки плейоф. Сможет ли украинский клуб завершить групповой этап на первой позиции, определится по итогам заключительного матча между нидерландским "Тайгерсом Рурмондом" и португальской "Бенфикой".

"ХИТ" (Украина) – "Эль-Посо Мурсия" (Испания) – 2:0 (2:0)

Голы: Подлюк, 4, Первеев, 17 (10-метровый) .

Жеребьевка 1/8 финала состоится 4 ноября в швейцарском Ньоне. Матчи этой стадии запланированы на 23 ноября и 4 декабря.

Как сообщалось, ФИФА предложит включить в программу ОИ в Лос-Анджелесе футзал и пляжный футбол.

Главные матчи
Серия А 31 октября 21:45
Милан - : - Интер
Ла Лига 31 октября 22:00
Барселона - : - Алавес
WBC 31 октября 23:00
Канело Альварес - : - Кристиан Мбилли
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