Чотири хокейні збірні України зіграють за один день: де дивитися матчі 5 листопада

Сьогодні, 5 листопада, одразу чотири збірні України з хокею проведуть поєдинки на міжнародних турнірах. Ігровий день охопить жіночу, юнацьку, юніорську та національну команди, причому на вечір запланована особлива подія для головної збірної.

Про це повідомляє Sport RBC.UA х посиланням на Федерацію хокею України .

Від Литви до Норвегії

Першою на лід вийшла жіноча збірна України. О 12:00 команда Євгенія Аліпова розпочала матч з добре знайомими суперницями з Литви. Поєдинок відбудеться в межах Європейського кубка націй. Трансляція матчу не запланована.

О 16:00 зіграє юнацька збірна U-18. Підопічні Руслана Борисенка зустрінуться з однолітками з Румунії на Турнірі чотирьох націй. Суперник представляє Дивізіон 2А. Пряму трансляцію цього матчу можна буде переглянути на YouTube-каналі ФХУ.

О 16:30 розпочнеться поєдинок збірної U-20. Команда Андрія Срюбка зіграє проти Норвегії, яка представляє елітний дивізіон молодіжного чемпіонату світу. За перебігом матчу Турніру чотирьох націй також можна буде стежити на YouTube-каналі ФХУ.

Дебют Бобкіна та головний матч вечора

Завершить насичений ігровий день національна збірна України. Олександр Бобкін уперше виведе головну команду країни на лід у статусі головного тренера. Дебют відбудеться в поєдинку проти Польщі – господарів першого етапу Європейського кубка націй.

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. За 15 хвилин до стартового вкидання, о 20:45, розпочнеться передматчева студія. Пряму трансляцію зустрічі Польща – Україна покаже платформа Київстар ТБ.

Повний розклад матчів збірних України 5 листопада: