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Зимові види 05 листопада 2026 · 13:44

Чотири хокейні збірні України зіграють за один день: де дивитися матчі 5 листопада

Національна команда розпочне новий етап під керівництвом Олександра Бобкіна
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Чотири хокейні збірні України зіграють за один день: де дивитися матчі 5 листопада
Національна збірна готується дебютувати з новим наставником (фото: ФХУ)

Сьогодні, 5 листопада, одразу чотири збірні України з хокею проведуть поєдинки на міжнародних турнірах. Ігровий день охопить жіночу, юнацьку, юніорську та національну команди, причому на вечір запланована особлива подія для головної збірної.

Про це повідомляє Sport RBC.UA х посиланням на Федерацію хокею України.

Від Литви до Норвегії

Першою на лід вийшла жіноча збірна України. О 12:00 команда Євгенія Аліпова розпочала матч з добре знайомими суперницями з Литви. Поєдинок відбудеться в межах Європейського кубка націй. Трансляція матчу не запланована.

О 16:00 зіграє юнацька збірна U-18. Підопічні Руслана Борисенка зустрінуться з однолітками з Румунії на Турнірі чотирьох націй. Суперник представляє Дивізіон 2А. Пряму трансляцію цього матчу можна буде переглянути на YouTube-каналі ФХУ.

О 16:30 розпочнеться поєдинок збірної U-20. Команда Андрія Срюбка зіграє проти Норвегії, яка представляє елітний дивізіон молодіжного чемпіонату світу. За перебігом матчу Турніру чотирьох націй також можна буде стежити на YouTube-каналі ФХУ.

Дебют Бобкіна та головний матч вечора

Завершить насичений ігровий день національна збірна України. Олександр Бобкін уперше виведе головну команду країни на лід у статусі головного тренера. Дебют відбудеться в поєдинку проти Польщі – господарів першого етапу Європейського кубка націй.

Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. За 15 хвилин до стартового вкидання, о 20:45, розпочнеться передматчева студія. Пряму трансляцію зустрічі Польща – Україна покаже платформа Київстар ТБ.

Повний розклад матчів збірних України 5 листопада:

  • 12:00. Жіноча збірна: Україна – Литва (без трансляції)
  • 16:00. Збірна U-18: Україна – Румунія (YouTube ФХУ)
  • 16:30. Збірна U-20: Україна – Норвегія (YouTube ФХУ)
  • 20:45 – студія, 21:00 – матч. Національна збірна: Польща – Україна (Київстар ТБ)

Також ми писали, що семиразовий володар Кубка Стенлі приєднався до тренерського штабу збірної України.

Теги: Хокей
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