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Футбол 05 листопада 2026 · 10:55

Трагедія у "Карпатах": пішов із життя екс-форвард львівського клубу

Футболіст провів у Львові три сезони та залишив помітний слід в історії "левів"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Трагедія у "Карпатах": пішов із життя екс-форвард львівського клубу
Едвард Аньямке (фото: ФК "Карпати")

На 49-му році обірвалося життя колишнього нападника львівських "Карпат" Едварда Аньямке, який свого часу став одним із перших африканських легіонерів у історії клубного футболу України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу львівського клубу.

Три сезони у "Карпатах"

Нігерійський форвард прибув до України у 2001 році й став лише другим африканським легіонером у історії "зелено-білих".

"Едвард провів у складі "левів" три сезони, зіграв 58 матчів і відзначився чотирма голами. За кількістю забитих м'ячів він посідає друге місце серед африканських футболістів, які виступали за "Карпати". Вічна пам'ять, Едварде…" – йдеться в офіційній заяві львів'ян.

Міжнародний досвід та виступи за збірну

Окрім львівського колективу, у кар'єрі нігерійського нападника були виступи за молдовський "Шериф", а також низку фінських клубів. На міжнародному рівні Аньямке захищав кольори юнацької збірної Нігерії (U-17), у складі якої у 1995 році брав участь у чемпіонаті світу.

Наразі причини передчасної смерті 48-річного екс-спортсмена не розголошують.

Раніше стало відомо, що на екс-гравця "Ворскли" скоїли напад із ножем.

Теги: Футбол Карпати
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