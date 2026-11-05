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Футбол 05 ноября 2026 · 10:55

Трагедия в "Карпатах": ушел из жизни экс-форвард львовского клуба

Футболист провел во Львове три сезона и оставил заметный след в истории "львов"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Трагедия в "Карпатах": ушел из жизни экс-форвард львовского клуба
Эдвард Аньямке (фото: ФК "Карпаты")

На 49-м году оборвалась жизнь бывшего нападающего львовских "Карпат" Эдварда Аньямке, который в свое время стал одним из первых африканских легионеров в истории клубного футбола Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу львовского клуба.

Три сезона в "Карпатах"

Нигерийский форвард прибыл в Украину в 2001 году и стал вторым африканским легионером в истории "зелено-белых".

"Эдвард провел в составе "львов" три сезона, сыграл 58 матчей и отличился четырьмя голами. По количеству забитых мячей он занимает второе место среди африканских футболистов, выступавших за "Карпаты". Вечная память, Эдвард…" – говорится в официальном заявлении львовян.

Международный опыт и выступления за сборную

Кроме львовского коллектива, в карьере нигерийского нападающего были выступления за молдовский "Шериф", а также ряд финских клубов. На международном уровне Аньямке защищал цвета юношеской сборной Нигерии (U-17), в составе которой в 1995 году участвовал в чемпионате мира.

Пока причины преждевременной смерти 48-летнего экс-спортсмена не разглашают.

Ранее стало известно, что на экс-игрока "Ворсклы" совершили нападение с ножом.

Теги: Футбол Карпаты
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