rbc.ua
UA | RU
Четверг, 05 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Зимние виды Четыре хоккейных сборных Украины сыграют за один день: где смотреть матчи 5 ноября
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Зимние виды 05 ноября 2026 · 13:44

Четыре хоккейных сборных Украины сыграют за один день: где смотреть матчи 5 ноября

Национальная команда начнет новый этап под руководством Александра Бобкина
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Четыре хоккейных сборных Украины сыграют за один день: где смотреть матчи 5 ноября
Национальная сборная готовится дебютировать с новым наставником (фото: ФХУ)

Сегодня, 5 ноября, сразу четыре сборные Украины по хоккею проведут поединки на международных турнирах. Игровой день охватит женскую, юношескую, юниорскую и национальную команды, причем на вечер запланировано особое событие для главной сборной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

От Литвы до Норвегии

Первым на лед вышла женская сборная Украины. В 12:00 команда Евгения Алипова начала матч с хорошо знакомыми соперницами из Литвы. Поединок пройдет в рамках Европейского кубка наций. Трансляция матча не запланирована.

В 16:00 сыграет юношеская сборная U-18. Подопечные Руслана Борисенко встретятся со сверстниками из Румынии на Турнире четырех наций. Соперник представляет Дивизион 2А. Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть на YouTube-канале ФХУ.

В 16.30 начнется поединок сборной U-20. Команда Андрея Срюбко сыграет против Норвегии, представляющей элитный дивизион молодежного чемпионата мира. За матчем Турнира четырех наций также можно будет следить на YouTube-канале ФХУ.

Дебют Бобкина и главный матч вечера

Завершит насыщенный игровой день национальная сборная Украины. Александр Бобкин в первый раз выведет главную команду страны на лед в статусе главного тренера. Дебют состоится в поединке против Польши – хозяев первого этапа Европейского кубка наций.

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. За 15 минут до стартового вбрасывания, в 20:45, начнется предматчевая студия. Прямую трансляцию встречи Польша – Украина покажет платформа "Киевстар ТВ".

Полное расписание матчей сборных Украины 5 ноября:

  • 12:00. Женская сборная: Украина – Литва (без трансляции)
  • 16:00. Сборная U-18: Украина – Румыния (YouTube ФХУ)
  • 16:30. Сборная U-20: Украина – Норвегия (YouTube ФХУ)
  • 20:45 – студия, 21:00 – матч. Национальная сборная: Польша – Украина (Киевстар ТВ)

Также мы писали, что семикратный обладатель Кубка Стэнли присоединился к тренерскому штабу сборной Украины.

Теги: Хоккей
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Стал самым богатым в Европе: Кейн подписал мегаконтракт с "Баварией" Стал самым богатым в Европе: Кейн подписал мегаконтракт с "Баварией" Трагедия в "Карпатах": ушел из жизни экс-форвард львовского клуба Трагедия в "Карпатах": ушел из жизни экс-форвард львовского клуба Михайлюк попал в драму с овертаймом в НБА: как сыграл украинец (видео) Михайлюк попал в драму с овертаймом в НБА: как сыграл украинец (видео)
Мнения
Сергей Лукьяненко
Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель