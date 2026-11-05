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Футбол 05 ноября 2026 · 11:21

Стал самым богатым в Европе: Кейн подписал мегаконтракт с "Баварией"

Обладатель "Золотого мяча" согласовал астрономические условия до лета 2029 года
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Стал самым богатым в Европе: Кейн подписал мегаконтракт с "Баварией"
Гарри Кейн продолжит выступления в Мюнхене (фото: ФК "Бавария")

Капитан сборной Англии и обладатель "Золотого мяча" Гарри Кейн определился со своим будущим в мюнхенской "Баварии". Стороны согласовали новые условия сотрудничества, которые могут изменить финансовую иерархию европейского футбола.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Баварии".

Сколько получит Кейн

Новый контракт опытного нападающего с немецким грандом рассчитан до 30 июня 2029 года. По информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга и издания The Athletic, зарплата англичанина составит не менее 25 миллионов евро в год до вычета налогов, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в Европе.

В текущем сезоне Кейн продолжает демонстрировать впечатляющую результативность: в 14-ти матчах за мюнхенцев он уже забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

Фантастические достижения в Мюнхене

С момента перехода в "Баварию" летом 2023 года капитан сборной Англии завоевал два титула чемпиона Германии, Кубок и два Суперкубка страны. Всего в его активе 156 голов в 161-м официальном матче за клуб, а также ряд побитых рекордов на национальном и европейском уровнях.

Помимо командных трофеев, Кейн каждый сезон становился лучшим бомбардиром Бундеслиги, завоевал две "Золотые бутсы" европейских турниров и был признан лучшим футболистом Германии 2026 года, прежде чем получить главную индивидуальную награду мирового футбола – "Золотой мяч".

Ранее стало известно, что Паулу Фонсека официально возглавил лиссабонский "Спортинг".

Теги: Футбол Бавария Золотой мяч
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