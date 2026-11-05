Став найбагатшим у Європі: Кейн підписав мегаконтракт із "Баварією"

Капітан збірної Англії та володар "Золотого м'яча" Гаррі Кейн визначився зі своїм майбутнім у мюнхенській "Баварії". Сторони погодили нові умови співпраці, які можуть змінити фінансову ієрархію європейського футболу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Баварії ".

Скільки отримає Кейн

Новий контракт досвідченого нападника з німецьким грандом розрахований до 30 червня 2029 року. За інформацією авторитетного інсайдера Флоріана Плеттенберга та видання The Athletic, зарплата англійця становитиме не менше 25 мільйонів євро на рік до вирахування податків, що робить його найбагатшим гравцем у Європі.

У поточному сезоні Кейн продовжує демонструвати вражаючу результативність: у 14-ти матчах за мюнхенців він уже відзначився 10 забитими м'ячами та віддав 10 результативних передач.

Фантастичні досягнення в Мюнхені

З моменту переходу до "Баварії" влітку 2023 року капітан збірної Англії здобув два титули чемпіона Німеччини, Кубок та два Суперкубки країни. Усього в його доробку 156 голів у 161-му офіційному матчі за клуб, а також низка побитих рекордів на національному та європейському рівнях.

Окрім командних трофеїв, Кейн щосезону ставав найкращим бомбардиром Бундесліги, здобув дві "Золоті бутси" європейських турнірів і був визнаний найкращим футболістом Німеччини 2026 року, перш ніж вибороти головну індивідуальну нагороду світового футболу – "Золотий м'яч".