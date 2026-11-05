Новый удар для звезды НБА: лидер "Индианы" снова травмировался сразу после возвращения

Звездный разыгрывающий "Индианы Пейсерз" Тайриз Халибертон снова вынужден покинуть паркет из-за проблем со здоровьем. Баскетболист получил повреждение всего в своем четвертом матче после длительного восстановления от тяжелой травмы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на basketnews.com .

Новое повреждение после возвращения

Как сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания, Тайриз Халибертон получил растяжение задней поверхности бедра. Эта травма произошла всего через четыре матча после его триумфального возвращения на площадку. Напомним, что предыдущий чемпионат разыгрывающий полностью пропустил из-за разрыва ахиллова сухожилия, который получил во время седьмого матча финала НБА 2025 года против "Оклахома-Сити Тандер".

В нынешнем сезоне лидер "Пейсерз" демонстрировал отличную статистику, набирая в среднем 21,8 очка, 4,5 подбора и 9,5 передачи за 33 минуты на площадке. Однако во время поединка против "Милуоки Бакс" (110:102) игрок почувствовал дискомфорт в ноге.

Возможные сроки восстановления

В настоящее время медицинский штаб "Индианы" совместно с баскетболистом собирает всю необходимую информацию, чтобы окончательно определить степень тяжести травмы и установить четкий график реабилитации.

Согласно оценкам спортивных реабилитологов, сроки восстановления будут зависеть от степени растяжения:

При растяжении I степени реабилитация обычно занимает около двух недель.

В случае травмы II степени игрок может пропустить от трех до шести недель.

"Индиана" начала новый сезон с двумя победами в четырех матчах, и потеря лидера стала серьезным вызовом для клуба.