К битве с "Шахтером": ключевой игрок "Динамо" вернулся после травмы

Киевское "Динамо" получило хорошие новости в преддверии принципиального матча с донецким "Шахтером" в 12-м туре украинской Премьер-лиги. К тренировкам в общей группе вернулся один из лидеров команды.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.
Динамовцы провели первую тренировку на этой неделе. Перед занятием команда разобрала предыдущий матч с криворожским "Кривбассом" (2:0) на теоретическом занятии, после чего выполнила комплекс интенсивных упражнений с мячами на поле. Игроки, принимавшие участие в матче с "Кривбассом", работали в восстановительном режиме, а остальные получили полноценную нагрузку.
Главным событием стало возвращение в общую группу хавбека и капитана "Динамо" Виталия Буяльского, который травмировался в начале сентября на тренировке перед поединком против ЛНЗ. В последний раз Буяльский выходил на поле 31 августа в матче против "Буковины" (0:3), а всего в текущем сезоне 32-летний полузащитник провел за киевлян 8 игр и отметился двумя ассистами.
Вместе с ним полноценно занимались Константин Вивчаренко и Богдан Редушко, которые также восстановились после повреждений.
Уже в воскресенье, 8 ноября, киевлян ждет чрезвычайно важный поединок 12-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера". Матч пройдет во Львове, начало встречи запланировано на 18:00.
Для "бело-синих" это будет возможность реабилитироваться за недавнее разгромное поражение от "горняков" (0:3) в 1/8 финала Кубка Украины.
Сейчас в турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" занимает 1-е место с 28 очками, тогда как "Динамо" располагается на 3-й строчке, имея в своем активе 22 балла.
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