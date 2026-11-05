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Футбол 05 ноября 2026 · 14:34

К битве с "Шахтером": ключевой игрок "Динамо" вернулся после травмы

Капитан "бело-синих" тренируется в общей группе перед принципиальным противостоянием в УПЛ
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
К битве с "Шахтером": ключевой игрок "Динамо" вернулся после травмы
Виталий Буяльский (фото: ФК "Динамо")

Киевское "Динамо" получило хорошие новости в преддверии принципиального матча с донецким "Шахтером" в 12-м туре украинской Премьер-лиги. К тренировкам в общей группе вернулся один из лидеров команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Как идет подготовка к Классическому

Динамовцы провели первую тренировку на этой неделе. Перед занятием команда разобрала предыдущий матч с криворожским "Кривбассом" (2:0) на теоретическом занятии, после чего выполнила комплекс интенсивных упражнений с мячами на поле. Игроки, принимавшие участие в матче с "Кривбассом", работали в восстановительном режиме, а остальные получили полноценную нагрузку.

Главным событием стало возвращение в общую группу хавбека и капитана "Динамо" Виталия Буяльского, который травмировался в начале сентября на тренировке перед поединком против ЛНЗ. В последний раз Буяльский выходил на поле 31 августа в матче против "Буковины" (0:3), а всего в текущем сезоне 32-летний полузащитник провел за киевлян 8 игр и отметился двумя ассистами.

Вместе с ним полноценно занимались Константин Вивчаренко и Богдан Редушко, которые также восстановились после повреждений.

Когда и где состоится противостояние с "Шахтером"

Уже в воскресенье, 8 ноября, киевлян ждет чрезвычайно важный поединок 12-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера". Матч пройдет во Львове, начало встречи запланировано на 18:00.

Для "бело-синих" это будет возможность реабилитироваться за недавнее разгромное поражение от "горняков" (0:3) в 1/8 финала Кубка Украины.

Сейчас в турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" занимает 1-е место с 28 очками, тогда как "Динамо" располагается на 3-й строчке, имея в своем активе 22 балла.

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Теги: Футбол УПЛ Динамо Шахтер
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