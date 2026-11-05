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Футбол 05 листопада 2026 · 13:00

Офіційно: Роналду попрощався зі збірною Португалії

Культовий капітан оголосив про вихід із національної команди після гучного скандалу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Офіційно: Роналду попрощався зі збірною Португалії
Кріштіану Роналду (фото: Getty Images)

Легендарний нападник Кріштіану Роналду офіційно оголосив про завершення виступів за збірну Португалії. Про свій відхід 41-річний капітан повідомив у спеціальному зверненні до вболівальників, підбивши підсумки понад двох десятиліть виступів під прапором національної команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram португальця.

Прощання після демаршу

Рішення про завершення міжнародної кар'єри ухвалено на тлі скандального інциденту під час попереднього вікна Ліги націй. Форвард самовільно залишив розташування збірної після того, як не потрапив до стартового складу на матч проти Норвегії. За цей вчинок футболіста покарали відстороненням та фінансовим штрафом, що й прискорило остаточне прощання зі збірною.

"Сьогодні настав момент передати номер 7 майбутньому. Це було непросте рішення, адже такі кроки робляться не лише головою, а й серцем. Завершується шлях, який розпочався у серпні 2003 року і змінив моє життя назавжди. Найбільша перемога – це честь представляти найкращу країну у світі", – заявив Кріштіану.

23 роки в збірній

Роналду захищав кольори збірної Португалії впродовж 23 років. З моменту свого дебюту у серпні 2003 року він встиг провести за національну команду 234 матчі, у яких відзначився 146 забитими м'ячами, встановивши світовий рекорд за кількістю голів на рівні збірних.

Вершиною його кар'єри у складі Португалії став 2016 рік, коли він разом із командою виборов титул чемпіона Європи. Також він вічі здобув трофей Ліги націй УЄФА – у 2019 та 2025 роках.

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Теги: Футбол Криштиану Роналду Португалия
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