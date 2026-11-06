"Шахтар" проти "Динамо", "Полісся" прийме "Верес": анонс 12-го туру УПЛ

12-й тур Української Прем'єр-ліги запропонує вболівальникам вісім матчів за три дні. Головною подією стане протистояння "Шахтаря" та "Динамо", а "Полісся" спробує продовжити боротьбу за лідерство у зустрічі з "Вересом". Окремої уваги заслуговують матчі "Харків" – "Карпати" та "Зоря" – ЛНЗ.
Sport RBC.UA за підтримки стратегічного партнера УПЛ BETKING розповідає про всі поєдинки 12-го туру чемпіонату України.
Вісім поєдинків 12-го туру розподілені на три дні. У п'ятницю, 6 листопада, зіграють "Оболонь" – "Лівий Берег" і "Полісся" – "Верес".
У суботу, 7 листопада, відбудуться три матчі: "Харків" прийме "Карпати", "Кудрівка" зустрінеться з "Чорноморцем", а "Епіцентр" зіграє з "Кривбасом".
У неділю, 8 листопада, програму туру завершать поєдинки "Зоря" – ЛНЗ, "Буковина" – "Колос" та центральна зустріч вікенду – "Шахтар" проти "Динамо".
П'ятниця, 6 листопада
13:00. "Оболонь" – "Лівий Берег"
13:00. "Полісся" – "Верес"
Субота, 7 листопада
13:00. "Харків" – "Карпати"
13:00. "Кудрівка" – "Чорноморець"
13:00. "Епіцентр" – "Кривбас"
Неділя, 8 листопада
13:00. "Зоря" – ЛНЗ
13:00. "Буковина" – "Колос"
18:00. "Шахтар" – "Динамо"
Історія зустрічей в УПЛ: 4 матчі
Перемога "Оболоні": 2 матчі
Перемога "Лівого Берега": 0 матчів
Нічия: 2 матчів
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Оболоні" – 3.46, нічия – 3.23, перемога "Лівого Берега" – 2.32.
"Оболонь" підходить до матчу після поразки від "Шахтаря" (0:2). Раніше кияни поступилися "Поліссю" (0:3), але зуміли обіграти "Верес" (2:0). Після десяти зіграних матчів у команди сім очок, і вона перебуває поблизу нижньої частини турнірної таблиці.
"Лівий Берег" також потребує очок. У попередньому турі команда мала зіграти з "Буковиною", однак цю зустріч перенесли через тривалу повітряну тривогу. Перед цим кияни зіграли внічию з ЛНЗ (0:0), а ще раніше поступилися "Харкову" (1:2). В активі команди вісім очок після дев'яти матчів.
Для обох суперників це важлива зустріч у боротьбі за збереження місця в еліті. "Оболонь" спробує скористатися перевагою домашнього поля, а "Лівий Берег" – покращити турнірне становище після непростого відрізка сезону.
Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів
Перемога "Полісся": 3 матчі
Перемога "Вереса": 1 матч
Нічия: 2 матчі
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Полісся" – 1.25, нічия – 6.40, перемога "Вереса" – 13.50.
"Полісся" продовжує переслідувати "Шахтар" у боротьбі за перше місце. Житомиряни мають 25 очок після десяти матчів і відстають від лідера на три бали. У попередніх двох зіграних поєдинках команда Руслана Ротаня здолала "Оболонь" (3:0) та "Динамо" (3:1).
"Верес" переживає менш успішний період. У попередньому турі рівняни поступилися "Чорноморцю" (1:3), а перед цим програли "Колосу" (0:2). Команда має дев'ять очок після 11 матчів і перебуває у нижній половині таблиці.
Для "Полісся" це можливість тимчасово наблизитися до лідера або зберегти комфортну позицію в гонитві за першим місцем. "Вересу" ж потрібні очки, щоб не опинитися ще ближче до зони боротьби за виживання.
Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі
Перемога "Харкова": 1 матч
Перемога "Карпат": 0 матчів
Нічия: 1 матч
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Харкова" – 2.12, нічия – 3.50, перемога "Карпат" – 3.40.
"Харків" проводить один із найкращих стартів сезону серед українських клубів. Команда Младена Бартуловича має 21 очко після дев'яти матчів і посідає четверте місце. У попередньому зіграному поєдинку харків'яни здолали "Епіцентр" (2:1), а перед цим перемогли "Лівий Берег" із таким самим рахунком. Матч із ЛНЗ у попередньому турі перенесли.
"Карпати" після нестабільного відрізка потужно провели останню зустріч. Львів'яни розгромили "Кудрівку" (5:0), а перед цим зіграли внічию з "Чорноморцем" (0:0). Команда Франсеска Фернандеса має 19 очок і посідає п'яте місце. Серед козирів львів'ян – повернення Яна Костенка після тривалої дискваліфікації. Форвард відзначив це хет-триком у ворота "Кудрівки".
Історія зустрічей в УПЛ: 0 матчів
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Кудрівки" – 2.66, нічия – 3.33, перемога "Чорноморця" – 2.66.
"Кудрівка" невдало провела попередній тур, поступившись "Карпатам" із рахунком 0:5. Перед цим команда програла "Динамо" (1:3), хоча ще раніше здобула яскраву перемогу над "Буковиною" (4:1). Для представника Чернігівщини кожен набраний бал має особливе значення у боротьбі за збереження місця в УПЛ.
"Чорноморець" підходить до матчу після перемоги над "Вересом" (3:1). Перед цим одесити зіграли внічию з "Карпатами" (0:0), а ще раніше поступилися "Зорі" (1:2). Наразі в активі команди дев'ять очок після десяти матчів.
Обидва клуби перебувають у нижній частині турнірної таблиці, тому результат цієї зустрічі може мати важливе значення для їхніх подальших перспектив. "Кудрівка" прагнутиме реабілітуватися за розгромну поразку, а одесити – закріпити позитивний результат попереднього туру.
Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі
Перемога "Епіцентра": 0 матчів
Перемога "Кривбасу": 2 матчі
Нічия: 0 матчів
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Епіцентра" – 2.16, нічия – 3.40, перемога "Кривбасу" – 3.40.
"Епіцентр" не може стабілізувати результати на старті сезону. У попередньому турі команда Сергія Нагорняка поступилася "Зорі" (0:1), а перед цим програла "Харкову" (1:2). Ще раніше представник Кам'янця-Подільського зіграв унічию з "Карпатами" (2:2). Після 11 матчів у команди дев'ять очок.
"Кривбас" також переживає непростий період. У попередньому турі криворіжці поступилися "Динамо" (0:2), а перед цим зіграли внічию з "Буковиною" (0:0). Команда має шість очок після дев'яти матчів і перебуває серед аутсайдерів чемпіонату. Утім, імпульс, який біло-червоні отримали із приходом Олександра Петракова, може допомогти їм налагодити справи у чемпіонаті.
Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів
Перемога "Зорі": 0 матчів
Перемога ЛНЗ: 4 матчі
Нічия: 2 матчі
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Зорі" – 3.00, нічия – 3.20, перемога ЛНЗ – 2.42.
"Зоря" поступово покращує результати в чемпіонаті. У попередньому турі луганці перемогли "Епіцентр" (1:0), а перед цим відібрали очки у "Шахтаря", зігравши внічию 0:0. Раніше команда Віктора Скрипника здолала "Чорноморець" (2:1). Наразі в активі "Зорі" 18 очок після 11 матчів.
ЛНЗ свій матч попереднього туру проти "Харкова" не провів через повітряну тривогу у Черкасах. Взааглі ж команда Віталія Пономарьова має 15 очок після десяти матчів.
Історія зустрічей в УПЛ: 0 матчів
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Буковини" – 2.16, нічия – 3.50, перемога "Колоса" – 3.20.
Ймовірно, останній домашній матч "Буковини" перед поверненням на свій стадіон у Чрнівцях, реконструкція якого добігає завершення. Цікаво, що ці суперники ще ніколи не грали один проти одного саме в УПЛ – попередні зустрічі "Буковини" та "Колоса" відбувалися виключно у змаганнях Першої або Другої ліги.
"Буковина" поки не може знайти стабільності у дебютному сезоні в еліті. Чернівчани мали зіграти з "Лівим Берегом" у попередньому турі, але матч перенесли. Перед цим команда зіграла внічию з "Кривбасом" (0:0), а ще раніше поступилася "Кудрівці" (1:4). Наразі в активі "Буковини" дев'ять очок після десяти матчів.
"Колос" також не провів свій попередній поєдинок – зустріч із "Поліссям" перенесли. До цього ковалівці здолали "Верес" (2:0), а перед цим поступилися "Шахтарю" (1:2). Команда Руслана Костишина має 11 очок після дев'яти матчів.
Історія зустрічей в УПЛ: 76 матчів
Перемога "Шахтаря": 30 матчів
Перемога "Динамо": 25 матчів
Нічия: 21 матч
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Шахтаря" – 1.75, нічия – 3.60, перемога "Динамо" – 4.75.
Центральний матч 12-го туру відбудеться у Львові, де "Шахтар" прийме "Динамо". Донеччани підходять до "Класичного" в статусі лідера чемпіонату: команда Арди Турана має 28 очок після 11 матчів. У попередньому турі "гірники" здолали "Оболонь" (2:0), а перед цим зіграли внічию із "Зорею" (0:0).
"Динамо" після невдалого відрізка зуміло повернутися на переможний шлях. У попередньому турі кияни здолали "Кривбас" (2:0), а перед цим обіграли "Кудрівку" (3:1). Водночас між цими матчами команда поступилася "Поліссю" (1:3). Наразі в активі динамівців 22 очки після десяти поєдинків.
Киянам у цій грі не допоможуть Тарас Михавко та Андрій Ярмоленко, які відбуватимуть дискваліфікацію за вилучення у попередніх матчах. Утім, цього тижня для вболівальників "Динамо" була й позитивна звістка: до тренувань у загальній групі повернувся Віталій Буяльський, який востаннє грав ще наприкінці серпня.
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