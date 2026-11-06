"Шахтер" против "Динамо", "Полесье" примет "Верес": анонс 12-го тура УПЛ

12-й тур Украинской Премьер-лиги предложит болельщикам восемь матчей за три дня. Главным событием станет противостояние "Шахтера" и "Динамо", а "Полесье" попытается продолжить борьбу за лидерство во встрече с "Вересом". Отдельного внимания заслуживают матчи "Харьков" – "Карпаты" и "Заря" – ЛНЗ.
Sport RBC.UA при поддержке стратегического партнера УПЛ BETKING рассказывает обо всех поединках 12-го тура чемпионата Украины.
Восемь поединков 12 тура распределены на три дня. В пятницу, 6 ноября, сыграют "Оболонь" - "Левый Берег" и "Полесье" - "Верес".
В субботу, 7 ноября, состоятся три матча: "Харьков" примет "Карпаты", "Кудровка" встретится с "Черноморцем", а "Эпицентр" сыграет с "Кривбассом".
В воскресенье, 8 ноября, программу тура завершат поединки "Заря" – ЛНЗ, "Буковина" – "Колос" и центральная встреча уикенда – "Шахтер" против "Динамо".
Пятница, 6 ноября
13:00. "Оболонь" – "Левый Берег"
13:00. "Полесье" – "Верес"
Суббота, 7 ноября
13:00. "Харьков" – "Карпаты"
13:00. "Кудровка" – "Черноморец"
13:00. "Эпицентр" – "Кривбасс"
Воскресенье, 8 ноября
13:00. "Заря" – ЛНЗ
13:00. "Буковина" – "Колос"
18:00. "Шахтер" – "Динамо"
История встреч в УПЛ: 4 матча
Победа "Оболони": 2 матча
Победа "Левого Берега": 0 матчей
Ничья: 2 матча
Коэффициенты от BETKING: победа "Оболони" – 3.46, ничья – 3.23, победа "Левого Берега" – 2.32.
"Оболонь" подходит к матчу после поражения от "Шахтера" (0:2). Ранее киевляне уступили "Полиссю" (0:3), но сумели обыграть "Верес" (2:0). После десяти сыгранных матчей у команды семь очков и она находится вблизи нижней части турнирной таблицы.
"Левый Берег" также нуждается в очках. В предыдущем туре команда должна была сыграть с "Буковиной", однако эту встречу перенесли из-за продолжительной воздушной тревоги. Перед этим киевляне сыграли вничью с ЛНЗ (0:0), а еще раньше уступили "Харькову" (1:2). В активе команды восемь очков после девяти матчей.
Для обоих соперников это важная встреча в борьбе за сохранение места в элите. "Оболонь" попытается воспользоваться преимуществом домашнего поля, а "Левый Берег" – улучшить турнирное положение после непростого отрезка сезона.
История встреч в УПЛ: 6 матчей
Победа "Полесья": 3 матча
Победа "Вереса": 1 матч
Ничья: 2 матча
Коэффициенты от BETKING: победа "Полесья" - 1.25, ничья - 6.40, победа "Верес" - 13.50.
"Полесье" продолжает преследовать "Шахтер" в борьбе за первое место. У житомирян 25 очков после десяти матчей и отстают от лидера на три балла. В предыдущих двух сыгранных поединках команда Руслана Ротаня одолела "Оболонь" (3:0) и "Динамо" (3:1).
"Верес" переживает менее успешный период. В предыдущем туре ровенчане уступили "Черноморцу" (1:3), а перед этим проиграли "Колосу" (0:2). У команды девять очков после 11 матчей и она находится в нижней половине таблицы.
Для "Полесья" это возможность временно приблизиться к лидеру или сохранить комфортную позицию в погоне за первым местом. "Вересу" же нужны очки, чтобы не оказаться еще ближе к зоне борьбы за выживание.
История встреч в УПЛ: 2 матча
Победа "Харькова": 1 матч
Победа "Карпат": 0 матчей
Ничья: 1 матч
Коэффициенты от BETKING: победа "Харькова" - 2.12, ничья - 3.50, победа "Карпат" - 3.40.
"Харьков" проводит один из лучших стартов сезона среди украинских клубов. У команды Младена Бартуловича 21 очко после девяти матчей, она занимает четвертое место. В предыдущем сыгранном поединке харьковчане одолели "Эпицентр" (2:1), а перед этим победили "Левый Берег" с таким же счетом. Матч с ЛНСЗ в предыдущем туре перенесли.
"Карпаты" после нестабильного отрезка мощно провели последнюю встречу. Львовяне разгромили "Кудровку" (5:0), а перед этим сыграли вничью с "Черноморцем" (0:0). Команда Франсеска Фернандеса имеет 19 очков и занимает пятое место. Среди козырей львовян – возвращение Яна Костенко после продолжительной дисквалификации. Форвард отметил это хет-триком в ворота "Кудровки".
История встреч в УПЛ: 0 матчей
Коэффициенты от BETKING : победа "Кудровки" – 2.66, ничья – 3.33, победа "Черноморца" – 2.66.
"Кудровка" неудачно провела предыдущий тур, уступив "Карпатам" со счетом 0:5. Перед этим команда проиграла "Динамо" (1:3), хотя еще раньше одержала яркую победу над "Буковиной" (4:1). Для представителя Черниговской области каждый набранный балл имеет особое значение в борьбе за сохранение места в УПЛ.
"Черноморец" подходит к матчу после победы над "Вересом" (3:1). Перед этим одесситы сыграли вничью с "Карпатами" (0:0), а еще раньше уступили "Заре" (1:2). В активе команды девять очков после десяти матчей.
Оба клуба находятся в нижней части турнирной таблицы, поэтому результат этой встречи может иметь важное значение для дальнейших перспектив. "Кудровка" будет стремиться реабилитироваться за разгромное поражение, а одесситы закрепить положительный результат предыдущего тура.
История встреч в УПЛ: 2 матча
Победа "Эпицентра": 0 матчей
Победа "Кривбасса": 2 матча
Ничья: 0 матчей
Коэффициенты от BETKING: победа "Эпицентра" – 2.16, ничья – 3.40, победа "Кривбасса" – 3.40.
"Эпицентр" не может стабилизировать результаты на старте сезона. В предыдущем туре команда Сергея Нагорняка уступила "Заре" (0:1), а перед этим проиграла "Харькову" (1:2). Еще раньше представитель Каменец-Подольского сыграл вничью с "Карпатами" (2:2). После 11 матчей у команды девять очков.
"Кривбасс" тоже переживает непростой период. В предыдущем туре криворожцы уступили "Динамо" (0:2), а перед этим сыграли вничью с "Буковиной" (0:0). У команды есть шесть очков после девяти матчей и находится среди аутсайдеров чемпионата. Впрочем, импульс, полученный бело-красными с приходом Александра Петракова, может помочь им наладить дела в чемпионате.
История встреч в УПЛ: 6 матчей
Победа "Зари": 0 матчей
Победа ЛНЗ: 4 матча
Ничья: 2 матча
Коэффициенты от BETKING: победа "Зари" – 3.00, ничья – 3.20, победа ЛНЗ – 2.42.
"Заря" постепенно улучшает результаты в чемпионате. В предыдущем туре луганчане победили "Эпицентр" (1:0), а перед этим отобрали очки у "Шахтера", сыграв вничью 0:0. Ранее команда Виктора Скрипника одолела "Черноморец" (2:1). Пока в активе "Зари" 18 очков после 11 матчей.
ЛНЗ свой матч предыдущего тура против "Харькова" не провел из-за воздушной тревоги в Черкассах. В целом же у команды Виталия Пономарева есть 15 очков после десяти матчей.
История встреч в УПЛ: 0 матчей
Коэффициенты от BETKING: победа "Буковины" - 2.16, ничья - 3.50, победа "Колоса" - 3.20.
Вероятно, последний домашний матч "Буковины" перед возвращением на свой стадион в Черновцах, реконструкция которого подходит к завершению. Интересно, что эти соперники еще никогда не играли друг против друга именно в УПЛ – предыдущие встречи "Буковины" и "Колоса" проходили исключительно в соревнованиях Первой или Второй лиги.
"Буковина" пока не может обрести стабильность в дебютном сезоне в элите. Черновчанам предстояло сыграть с "Левым Берегом" в предыдущем туре, но матч перенесли. Перед этим команда сыграла вничью с "Кривбассом" (0:0), а еще раньше уступила "Кудровке" (1:4). Пока в активе "Буковины" девять очков после десяти матчей.
"Колос" также не провел свой предыдущий поединок – встречу с "Полесьем" перенесли. До этого ковалевцы одолели "Верес" (2:0), а еще раньше уступили "Шахтеру" (1:2). У команды Руслана Костышина есть 11 очков после девяти матчей.
История встреч в УПЛ: 76 матчей
Победа "Шахтера": 30 матчей
Победа "Динамо": 25 матчей
Ничья: 21 матч
Коэффициенты от BETKING: победа "Шахтера" – 1.75, ничья – 3.60, победа "Динамо" – 4.75.
Центральный матч 12-го тура состоится во Львове, где "Шахтер" примет "Динамо". Дончане подходят к "Классическому" в статусе лидера чемпионата: команда Арды Турана имеет 28 очков после 11 матчей. В предыдущем туре "горняки" одолели "Оболонь" (2:0), а перед этим сыграли вничью с "Зарей" (0:0).
"Динамо" после неудачного отрезка смогло вернуться на победный путь. В предыдущем туре киевляне одолели "Кривбасс" (2:0), а перед этим обыграли "Кудровку" (3:1). В то же время между этими матчами команда уступила "Полиссе" (1:3). Пока в активе динамовцев 22 очка после десяти поединков.
Киевлянам в этой игре не помогут Тарас Михавко и Андрей Ярмоленко, которые будут отбывать дисквалификацию за изъятие в предыдущих матчах. Впрочем, на этой неделе для болельщиков "Динамо" были и позитивные новости: к тренировкам в общей группе вернулся Виталий Буяльский, в последний раз игравший еще в конце августа.
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