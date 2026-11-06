Агрессорам здесь не место: почему россиян возвращают в большой спорт и как может помешать Украина

Олимпиада: российские спортсмены вновь представлены на большом международном форуме, что создает дополнительные вызовы для украинской команды.

Возвращение флага: в ряде видов спорта российские атлеты могут выступать под национальной символикой, у других – в нейтральном статусе.

Международное сопротивление: шесть национальных хоккейных федераций отказались играть с россиянами, а Канада объявила о визовых ограничениях.

Как международные спортивные организации снимают ограничения с россиян, почему решение по хоккею вызвало сопротивление других стран и какие инструменты у Украины, чтобы противодействовать возвращению представителей государства-агрессорки, – в материале Sport RBC.UA .

Россия постепенно возвращается в крупный международный спорт. CAS упразднил решение о недопуске российских хоккейных сборных, ряд федераций позволил атлетам выступать под национальным флагом, а российская делегация уже представлена на Юношеских Олимпийских играх.

Хоккейный прецедент: CAS обязал IIHF вернуть россиян

Одним из самых громких решений по возвращению российского спорта стал вердикт CAS от 30 октября 2026 года. Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и отменил решение IIHF, которыми российским сборным запрещали участвовать в соревнованиях сезона-2026/27.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 российские и белорусские команды отстранили от большинства международных хоккейных турниров. Ограничения ежегодно продолжали, в частности, из-за риска безопасности и невозможности гарантировать надлежащие условия для всех участников.

В январе 2026-го Совет IIHF снова решил не возвращать российские команды на сезон-2026/27. Однако российская сторона оспорила это решение. В мае дисциплинарный совет самой IIHF упразднил предыдущее решение и обязал федерацию повторно рассмотреть вопрос с учетом безопасности, организационных возможностей и спортивной добродетели.

В июле IIHF после повторного рассмотрения снова отказала России в допуске к большинству чемпионатов сезона-2026/27. Но на этот раз россияне обратились в CAS.

Арбитраж решил, что IIHF не предоставила достаточно доказательств, подтверждающих необходимость дальнейшего устранения российских команд именно из соображений безопасности. Таким образом, CAS отменил решение федерации и постановил допустить российские сборные в ее чемпионаты.

Речь идет о пяти турнирах 2027 года:

чемпионат мира среди мужских сборных;

чемпионат мира среди женщин;

молодежный чемпионат мира;

чемпионат мира среди мужчин до 18 лет;

чемпионат мира среди женщин в возрасте до 18 лет.

Первым испытанием станет молодежный чемпионат мира в Канаде, который должен начаться 26 декабря 2026 года. В то же время, есть важный нюанс: решение CAS не определяло, под каким флагом должны выступать российские команды. Вопрос национальной символики не являлся предметом этого рассмотрения.

Юридическую сторону дела Sport RBC.UA объяснил Евгений Пронин, адвокат и управляющий партнер Pronin&partners.

"Да, юридическую логику решения я вижу, хотя политически и морально его нужно оценивать иначе, однако оценю исключительно как юрист. CAS рассматривал не вопрос ответственности России за войну, а то, достаточно ли IIHF обосновала недопуск российских команд по собственным правилам.

Согласно обнародованному изложению решения, арбитры решили, что ссылок на безопасность и организационные риски без достаточных подтверждений мало, чтобы устранить команды от соревнований. Поэтому решение IIHF было отменено", – пояснил юрист.

Евгений Пронин добавил, что это не означает, что CAS признал российский спорт вне политики или что рисков вообще нет. Это значит, что федерация должна доказывать конкретные риски надлежащими материалами.

Он также подчеркнул, что полные мотивы решения на момент комментария еще не были обнародованы, поэтому окончательную правовую оценку следует производить после их публикации.

Сама IIHF заявила, что разочарована вердиктом, не соглашается с ним, но будет выполнять решение CAS. Федерация должна оценить практические последствия возвращения россиян, ведь часть турниров уже находится на продвинутой стадии подготовки.

Бойкот вместо общего льда

Решение CAS вызвало сопротивление в ряде хоккейных стран. Шесть национальных федераций – Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Норвегии и Дании – заявили о нежелании играть против российских команд, пока идет война против Украины.

Финляндия и Чехия также выступили против приезда российских команд на соревнования в свои страны. Германия, которая должна принимать мужской чемпионат мира 2027 года, заявила о неизменности своей позиции по поводу неприемлемости возвращения россиян. Федерация оценивает последствия решения по проведению турнира.

Российские хоккеисты участвовали в ОИ-2022 в статусе "нейтральной" команды (фото: Getty Images)

Отдельную позицию заняла Канада. 3 ноября канадское правительство объявило, что будет использовать миграционные полномочия для индивидуального недопуска российских и белорусских спортсменов и функционеров, которые должны участвовать в соревнованиях под национальной символикой. При этом участие в нейтральном статусе не запрещается автоматически.

Это особенно важно, учитывая, что именно Канада должна принимать молодежный чемпионат мира, который станет первым турниром после решения CAS. В свою очередь, для Украины эта ситуация стала очередным поводом активизировать дипломатическую работу.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии Sport RBC.UA подчеркнул, что Киев категорически не поддерживает тенденцию к нормализации участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

"На момент, когда все эти запреты и ограничения вводились, они вводились из-за того, что Российская Федерация ведет агрессивную захватническую войну против Украины, совершает массово военные преступления. У нас вопрос ко всем спортивным бюрократам и чиновникам, и судам, которые принимают эти решения о возвращении русских и белорусов: что изменилось с тех пор, как эти решения принимались?

Вооруженная агрессия продолжается, военные преступления продолжаются, Россия систематически уничтожает спортивную инфраструктуру, убивает спортсменов, убивает тренирующихся детей и могли бы стать профессиональными спортсменами. Что изменилось? С чем связано их решения, допускающие участие россиян и белорусов?" – заявил Тихий.

По его словам, Украина использует весь доступный дипломатический инструментарий: от официальных нот и протестов до переговоров с партнерами и публичной критики решений международных организаций.

В то же время в МИД обращают внимание на возможность влияния не только через спортивные федерации, но и через правительства принимающих соревнования стран. В частности, речь идет о визовых ограничениях, которые могут фактически сделать невозможным приезд российских спортсменов даже после формального разрешения международной федерации.

Тихий также отметил волну сопротивления в хоккее, к которой присоединились северные страны и Латвия, и призвал партнеров продолжать противодействие возвращению представителей государства-агрессоры.

"На сегодняшний день эти флаги запятнаны кровью. На них висят военные преступления. В России спорт и государство нераздельны, спорт для российского режима - это часть его агрессивной военной пропаганды. Ни о какой нейтральности здесь речь не идет. Спорт используется этим режимом для отбеливания военных преступлений", - подчеркнул спикер МИД.

Россияне уже вернулись в другие виды спорта

Хоккейный скандал – не единичный случай. Напротив, он стал частью более масштабного процесса, охватившего международное спортивное движение на протяжении 2026 года.

Важным рубежом явилось решение Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года. МОК предварительно восстановил статус Олимпийского комитета России, который был приостановлен с октября 2023 года. В то же время, организация объявила, что ее предыдущие рекомендации по ограничению участия российских спортсменов и команд в международных соревнованиях больше не применяются.

Это существенно изменило правила игры. МОК фактически передал международным федерациям больше самостоятельности в определении условий допуска россиян. Теперь именно они и организаторы турниров решают, могут ли атлеты выступать под национальными флагами, использовать гимн и государственную символику или соревноваться только в нейтральном статусе.

При этом обновление статуса Олимпийского комитета России не означает автоматического возвращения российской символики на все Олимпийские игры. МОК оставил за собой право отдельно определить условия использования на предстоящих Играх.

После изменения рекомендаций МОК ряд международных федераций начал ослаблять ограничения.

Кто возвращает россиян в спорт (инфографика: Sport RBC.UA)

В то же время не все международные федерации избрали полный возврат. Например, Международный союз конькобежцев (ISU) в июне 2026 года позволил российским и белорусским фигуристам вернуться к международным соревнованиям в нейтральном статусе, без флагов, национальной формы и гимнов. Допуск предполагает проверку соответствия критериям нейтральности, а также ограничение квот.

Следовательно, нынешняя ситуация неоднородна. В одних видах спорта Россия уже вернула себе национальную символику, в других ее представители соперничают как нейтральные атлеты, а часть федераций продолжает сохранять ограничения.

Но общая тенденция очевидна: все больше интернациональных организаций отходят от полного устранения российского спорта.

Юношеская Олимпиада: российский флаг снова на большом форуме

Особенно тревожным сигналом стало возвращение россиян на Юношеские олимпийские игры, продолжающиеся в сенегальском Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года.

Участие представителей страны-агрессорки стало возможным после того, как МОК пересмотрел подход к допуску молодых спортсменов. Еще в декабре 2025 года Олимпийский саммит поддержал решение разрешить юным атлетам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в международных соревнованиях, включая командные, без предварительных ограничений.

В отличие от предыдущих крупных международных стартов в Дакаре российская делегация представлена не в нейтральном статусе. Ее спортсмены имеют право использовать национальный флаг и гимн.

Церемония открытия Юношеских олимпийских игр в Дакаре (фото: Getty Images)

По информации Inside the Games, в состав российской команды вошли 13 спортсменов, представляющих велоспорт, дзюдо, конный спорт, плавание, скейтбординг, спортивную гимнастику, тхэквондо, ушу и фехтование.

Таким образом Россия получила возможность вернуть национальную символику на один из крупнейших международных спортивных форумов для молодежи.

Это решение вызвало негодование в отдельных европейских странах. Например, эстонский общественный вещатель ERR отказался транслировать церемонии открытия и закрытия Игр из-за участия русской и белорусской делегаций под национальными флагами.

Для Украины ситуация особенно чувствительна, ведь речь идет о юных спортсменах, вынужденных встречаться с представителями страны, продолжающей войну против их государства.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в интервью Sport RBC.UA предупреждал об изменении подходов МОК к участию россиян в юношеском спорте.

По его словам, во время общения с представителями международного олимпийского движения украинская сторона заранее услышала аргументы о том, что "дети не виноваты" и их нужно возвращать.

"Я уже тогда чувствовал, что это может произойти. Мы встречались с президентом МОК Кирсти Ковентри и соответствующими департаментами, и там мне уже намекали по поводу сенегальской Юношеской Олимпиады. Раздавались тезисы, что "дети не виновны" и их нужно возвращать", - рассказал Гутцайт.

В то же время, руководитель НОК отмечал, что украинским спортсменам необходимо быть готовыми к контактам с представителями стран-агрессорок, не поддаваться на провокации и не позволять использовать себя для российской пропаганды.

В этом контексте важно, чтобы у молодых украинских атлетов были четкие рекомендации по поведению на международных соревнованиях. Ведь возвращение россиян – это не только вопрос флагов и гимнов, но потенциальных психологических и информационных провокаций.

Может ли Украина юридически остановить возвращение России?

На фоне смены политики международных спортивных организаций Украина оказалась перед необходимостью искать новые способы противодействия. Самих политических заявлений и призывов к бойкоту все чаще оказывается недостаточно.

Евгений Пронин считает, что украинские государственные органы, НОК и национальные спортивные федерации должны действовать системно, формируя доказательную базу каждого отдельного вида спорта и международного соревнования.

"Минмолодежьспорта, НОК и профильные федерации должны согласовать общую правовую позицию и готовить отдельные материалы под каждый вид спорта и каждое соревнование: оценки рисков безопасности, конкретные организационные препятствия, влияние на честность соревнований, связи федераций с государственными структурами России и использование спорта для поддержки агрессии", – пояснил юрист.

По его словам, украинская сторона также может приобщаться к арбитражным разбирательствам по делам о допуске россиян. В частности, при наличии соответствующих юридических оснований можно просить о привлечении к делу третьей стороной или представлять позицию в формате amicus curiae.

Однако такие механизмы не являются автоматическим правом Украины: возможность участия зависит от правил конкретного производства и согласия его сторон, если она необходима.

В то же время, решение по делу IIHF уже принято, поэтому Украина не может просто подать собственную апелляцию вместо ее сторон. Обжалование в Федеральном суде Швейцарии возможно только по ограниченным процессуальным основаниям.

"Самых политических заявлений для CAS может быть недостаточно - нужны доказательства, связанные с конкретными правилами конкретной федерации, и они нужны всегда", – подчеркнул Пронин.

Отдельным направлением остается дипломатическое давление на страны, принимающие международные соревнования. Правительства могут влиять на ситуацию из-за визовой политики, требований безопасности и условий проведения турниров.

Юрист отмечает, что Украине нужно не только возражать против возвращения россиян, но и формировать настолько убедительную доказательную базу, чтобы международные спортивные организации не могли оправдать свои решения формальным отсутствием подтвержденных рисков.

Подобной позиции придерживается и МИД Украины. Георгий Тихий подчеркнул, что дипломатические усилия охватывают как официальные обращения к международным организациям, так и переговоры с правительствами стран-партнеров.

"Если эти международные суды и федерации, разного рода бюрократы беспринципны, тогда будут реагировать национальные правительства. Мы видим, что сейчас покатилась эта волна: шесть стран и шесть хоккейных федераций уже публично отказались участвовать в этом фарсе, выходить на лед с россиянами", – отметил спикер МИД.

Спорт вне политики или инструмент российской пропаганды?

Возвращение российских спортсменов происходит на фоне непрекращающейся войны, разрушения украинской спортивной инфраструктуры и гибели украинских атлетов.

При этом международное спортивное движение все чаще апеллирует к праву спортсменов участвовать в соревнованиях вне зависимости от политических решений их государств. Именно этим аргументом пользуются организации, смягчающие ограничения.

Однако проблема значительно шире спортивных результатов отдельных атлетов. Россия традиционно использует международные соревнования как инструмент государственного имиджа, а возвращение национального флага и гимна позволяет демонстрировать восстановление международного статуса.

Поэтому даже нейтральный статус не всегда снимает вопрос о связях спортсменов с государством, военными структурами и пропагандистской системой.

Пока одни международные федерации уже вернули России национальную символику, другие продолжают сопротивляться такому сценарию. История с хоккеем показала, что даже решение спортивного арбитража не обязательно означает безусловное согласие всех участников международного движения.

Украина продолжает искать союзников среди государств, федераций и устроителей соревнований. Но, очевидно, что в ближайшие годы борьба за недопуск представителей страны-агрессорки станет одним из главных вызовов для украинского спорта.