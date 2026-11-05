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Зимние виды 05 ноября 2026 · 19:42

Украина U-20 потерпела разгромное поражение от фаворита на турнире четырех наций

Соперник украинцев, в прошлом сезоне пробившийся в элитный дивизион чемпионата мира, забросил три шайбы уже в первом периоде
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украина U-20 потерпела разгромное поражение от фаворита на турнире четырех наций
Украинская хоккейная молодежка неудачно начала турнир четырех наций (Фото: ФХУ)

Молодежная сборная Украины по хоккею U-20 неудачно начала выступления на Турнире четырех наций. В первом матче украинцы уступили Норвегии, пропустив три шайбы в стартовой двадцатиминутке.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Турнир четырёх наций. U-20

Украина U-20 – Норвегия U-20 – 1:4 (0:3, 0:0, 1:1).

Шайбы: Гоцко (Петров, Чайка), 44:18 – Нильссон, 00:45, 19:04, Хьелмас, 04:20, Ханссон, 53:16.

Норвегия решила судьбу матча в первом периоде

Соперником украинской молодежки в стартовом поединке турнира стала сборная Норвегии, которая по итогам прошедшего чемпионата мира с участием Украины завоевала путевку в элитный дивизион.

Норвежцы активно начали встречу и уже на 20-й минуте имели преимущество в три шайбы. Дублем отличился Нильссон, еще одну шайбу забросил Хьелмас.

Во втором периоде команды не смогли поменять счет. В начале третьей двадцатиминутки Украина сократила отставание: на 45-й минуте Гоцко реализовал голевой момент после передач Петрова и Чайки.

Однако на 54-й минуте Ханссон забросил четвертую шайбу Норвегии и установил окончательный счет.

Впереди матчи с Австрией и Данией

Следующими соперниками молодежной сборной Украины на турнире четырех наций станут команды Австрии и Дании.

Напомним, что на предыдущем чемпионате мира Норвегия также встречалась с Украиной и победила со счетом 3:2 в овертайме. Благодаря выступлению на турнире норвежцы получили повышение в элитный дивизион.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины U-18 более удачно начала турнир четырех наций, одержав победу в овертайме.

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