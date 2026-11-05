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Футбол 05 ноября 2026 · 16:44

Пропустит Классическое в чемпионате: Михавко узнал дополнительное наказание за удаление в Кубке

КГК УАФ отстранил защитника киевлян на два матча и еще один назначил условно - поэтому Тарас не сыграет против "Шахтера" в УПЛ
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Пропустит Классическое в чемпионате: Михавко узнал дополнительное наказание за удаление в Кубке
Тарас Михавко пропустит встречу с "Шахтером" (Фото: ФК "Динамо")

Центральный защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко узнал наказание за красную карточку в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера". Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать 21-летнего футболиста на два матча и еще один – условно.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Динамо".

Какое наказание получил Михавко

По решению дисциплинарного органа центрбек пропустит два матча, еще одна игра дисквалификации назначена условно. В то же время киевский клуб настаивал на наказании по схеме "1+2".

Михавко пропустит украинское Классическое

Таким образом, после пропуска выездного поединка против "Кривбасса" Михавко не сможет помочь команде и в следующем матче с "Шахтером".

Украинское Классическое состоится в рамках 12-го тура УПЛ сезона-2026/27. Команды встретятся в воскресенье, 8 ноября. Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Напомним, Михавко получил красную карточку в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" (0:3) за отмашку во время борьбы с полузащитником дончан Олегом Очеретько.

Кроме того, в Классическом не сыграет Андрей Ярмоленко, изъятый в поединке против "Кривбасса".

Ранее мы сообщали, что ключевой игрок "Динамо" вернулся после травмы как раз под матч против "Шахтера".

Теги: Динамо УПЛ Шахтер Футбол
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