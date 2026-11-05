Пропустит Классическое в чемпионате: Михавко узнал дополнительное наказание за удаление в Кубке

Центральный защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко узнал наказание за красную карточку в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера". Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать 21-летнего футболиста на два матча и еще один – условно.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Динамо".
По решению дисциплинарного органа центрбек пропустит два матча, еще одна игра дисквалификации назначена условно. В то же время киевский клуб настаивал на наказании по схеме "1+2".
Таким образом, после пропуска выездного поединка против "Кривбасса" Михавко не сможет помочь команде и в следующем матче с "Шахтером".
Украинское Классическое состоится в рамках 12-го тура УПЛ сезона-2026/27. Команды встретятся в воскресенье, 8 ноября. Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Напомним, Михавко получил красную карточку в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" (0:3) за отмашку во время борьбы с полузащитником дончан Олегом Очеретько.
Кроме того, в Классическом не сыграет Андрей Ярмоленко, изъятый в поединке против "Кривбасса".
Ранее мы сообщали, что ключевой игрок "Динамо" вернулся после травмы как раз под матч против "Шахтера".