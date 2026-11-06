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Футбол 06 ноября 2026 · 15:48

"Полесье" уверенно разобралось с "Вересом" и вернуло себе лидерство в УПЛ

Житомирцы завоевали три очка в матче с удалением и отмененным после просмотра VAR пенальти
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Полесье" уверенно разобралось с "Вересом" и вернуло себе лидерство в УПЛ
"Полесье" дожало "Верес" во втором тайме (Фото: УПЛ)

"Полесье" одолело "Верес" в домашнем матче 12-го тура УПЛ. Эдуард Сарапий открыл счет в начале второго тайма, а Николай Гайдучик закрепил победу житомирцев в компенсированное время.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

"Полесье" - "Верес" - 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: Сарапий, 47, Гайдучик, 90+3.

Удаление: Александров, 58.

"Полесье" и "Верес" не забили в первом тайме

Подопечные Руслана Ротаня активно начали встречу, однако в первой половине игры не смогли найти путь к воротам соперника. "Верес" грамотно действовал в обороне и даже создал самый опасный момент тайма.

Уэсли Помба выполнил передачу на оказавшегося перед Евгением Волынцем Владислава Шарая, но не смог переиграть голкипера "Полесья" после попытки блокировки от Бориса Крушинского.

Впоследствии Фабрисио Ян также проверил реакцию Волынца. Житомирцы ответили заработанным пенальти: Кай Ципот сфолил в собственной штрафной против Крушинского. Однако после просмотра VAR арбитр упразднил одиннадцатиметровый.

Сарапий открыл счет, а Александров оставил "Верес" в меньшинстве

В начале второго тайма "Полесье" все же вышло вперед. На 47-й минуте Никита Кравченко навесил после розыгрыша стандарта, а Эдуард Сарапий ударом головой отправил мяч в сетку.

На 58-й минуте положение гостей осложнилось еще больше. Никита Александров получил вторую желтую карточку за грубый фол против Романа Бабенко и оставил "Верес" в меньшинстве.

Вскоре после этого матч прервали из-за воздушной тревоги. После отбоя команды вернулись на поле и продолжили игру.

Гайдучик поставил точку в матче

Имея численное преимущество, "Полесье" контролировало встречу и искало возможности увеличить счет. Сарапий даже пытался оформить дубль дальним ударом, однако Павел Стефанюк спас "Верес".

Окончательный счет житомирцы установили уже в компенсированное время. На 90+3 минуте Николай Гайдучик отметился вторым голом хозяев и принес команде победу со счетом 2:0.

"Полесье" догнало "Шахтер" в таблице УПЛ

Благодаря этой победе команда Руслана Ротаня набрала три очка и сравнялась с донецким "Шахтером" на вершине турнирной таблицы чемпионата Украины.

"Верес" не сумел улучшить свое положение. Ровенскую команда осталась 13-й.

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Теги: Футбол УПЛ Полесье Верес
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