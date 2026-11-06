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Футбол 06 ноября 2026 · 16:37

Получил длительную дисквалификацию: капитан "Динамо" узнал о наказании за удаление против "Кривбасса"

КДК УАФ наказал лидера киевлян за удаление в игре с "Кривбассом" дисквалификацией на три матча, а еще один поединок футболист пропустит условно
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Получил длительную дисквалификацию: капитан "Динамо" узнал о наказании за удаление против "Кривбасса"
Ярмоленко пропустит три матча (Фото: ФК "Динамо")

КДК УАФ определил сроки наказания для полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко и нападающего команды Эдуардо Герреро. Украинский футболист получил дисквалификацию на три матча, еще один поединок – условно.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Динамо" .

Ярмоленко пропустит три матча "Динамо"

КДК УАФ дисквалифицировал Андрея Ярмоленко на три матча и еще один поединок назначил условно. Такое решение комитет принял из-за красной карточки, которую полузащитник получил в матче 11-го тура УПЛ против "Кривбасса".

В той встрече лидер киевлян сначала отличился голевой передачей, а затем реализовал пенальти на 43-й минуте. Этот гол позволил Ярмоленко установить новый абсолютный бомбардирский рекорд чемпионатов Украины.

Однако в конце первого тайма, на третьей компенсированной минуте, футболист был удален с поля. За этот эпизод КДК УАФ и назначил ему длительную дисквалификацию.

Герреро также получил наказание

Отдельно дисциплинарный комитет рассмотрел удаление Эдуардо Герреро после матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого "Шахтера".

Панамский нападающий "Динамо" увидел перед собой красную карточку уже после финального свистка. По итогам рассмотрения дела Герреро был отстранен на два матча, еще один поединок дисквалификации он получил условно.

Ранее мы сообщали, что Классическое в чемпионате Украины также пропустит центральный защитник киевлян Тарас Михавко.

Теги: Футбол УПЛ Динамо Ярмоленко
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