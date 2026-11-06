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Футбол 06 листопада 2026 · 16:37

Отримав тривалу дискваліфікацію: капітан "Динамо" дізнався про покарання за вилучення проти "Кривбаса"

КДК УАФ покарав лідера киян за вилучення у грі з "Кривбасом" дискваліфікацією на три матчі, а ще один поєдинок футболіст пропустить умовно
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Отримав тривалу дискваліфікацію: капітан "Динамо" дізнався про покарання за вилучення проти "Кривбаса"
Ярмоленко пропустить три матчі (Фото: ФК "Динамо")

КДК УАФ визначив терміни покарання для півзахисника київського "Динамо" Андрія Ярмоленка та нападника команди Едуардо Герреро. Український футболіст отримав дискваліфікацію на три матчі, ще один поєдинок - умовно.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт ФК "Динамо".

Ярмоленко пропустить три матчі "Динамо"

КДК УАФ дискваліфікував Андрія Ярмоленка на три матчі та ще один поєдинок призначив умовно. Таке рішення комітет ухвалив через червону картку, яку півзахисник отримав у матчі 11-го туру УПЛ проти "Кривбасу".

У тій зустрічі лідер киян спочатку відзначився гольовою передачею, а згодом реалізував пенальті на 43-й хвилині. Цей гол дозволив Ярмоленку встановити новий абсолютний бомбардирський рекорд чемпіонатів України.

Однак наприкінці першого тайму, на третій компенсованій хвилині, футболіст був вилучений із поля. За цей епізод КДК УАФ і призначив йому тривалу дискваліфікацію.

Герреро також отримав покарання

Окремо дисциплінарний комітет розглянув вилучення Едуардо Герреро після матчу 1/8 фіналу Кубка України проти донецького "Шахтаря".

Панамський нападник "Динамо" побачив перед собою червону картку вже після фінального свистка. За підсумками розгляду справи Герреро відсторонили на два матчі, ще один поєдинок дискваліфікації він отримав умовно.

Раніше ми повідомляли, що Класичне в чемпіонаті України також пропустить центральний захисник киян Тарас Михавко.

Теги: Динамо Ярмоленко УПЛ Футбол
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