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Футбол 07 листопада 2026 · 08:50

Миколенко допоміг "Евертону" здійснити камбек проти "Ковентрі" та увірватися до топ-5 АПЛ

Команда Девіда Моєса поступалася після гола Янна Гбохо, але відповіла трьома м’ячами
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Миколенко допоміг "Евертону" здійснити камбек проти "Ковентрі" та увірватися до топ-5 АПЛ
Український захисник почав камбек своєї команди (Фото: mikola_16, Instagram)

"Евертон" на власному полі переміг "Ковентрі" у матчі 10-го туру АПЛ. Після пропущеного гола команда Девіда Моєса забила тричі та здобула перемогу з рахунком 3:1 - і саме Віталій Миколенко почав цей камбек.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Англійська Премʼєр-ліга, 10-й тур

"Евертон" - "Ковентрі" - 3:1 (0:0, 3:1)

Голи: Баррі, 56, 61, Дьюзберрі-Голл, 81 - Гбохо, 52.

Як розвивалися події матчу

Перший тайм завершився без забитих м’ячів, хоча обидві команди мали нагоди відкрити рахунок. Після перерви першими відзначилися гості: на 52-й хвилині Янн Гбохо після комбінації з Тацухіро Сакамото вивів "Ковентрі" вперед.

Однак перевага гостей протрималася лише чотири хвилини. Віталій Миколенко виконав подачу з лівого флангу, а Тьєрно Баррі головою переправив м’яч у ворота Карла Рашворта.

На 61-й хвилині французький нападник оформив дубль. Після передачі Тайріка Джорджа Баррі знову опинився на дальній стійці та зумів переправити м’яч у сітку.

Крапку в матчі на 81-й хвилині поставив Кірнан Дьюзбері-Голл. Баррі віддав чудову передачу на партнера, який реалізував вихід до воріт і встановив остаточний рахунок.

Скандальні епізоди та становище команд

Поєдинок супроводжувався кількома суперечливими рішеннями арбітрів. Зокрема, VAR не призначив пенальті після епізоду з можливим висмикуванням волосся Калеба Єренкії захисником "Евертона" Джеймсом Тарковскі.

Після перерви відеоасистенти також переглядали падіння Тайво Авонії після контакту з Миколенком, однак визначили, що порушення сталося за межами штрафного майданчика.

Після цієї перемоги "Евертон" набрав три очки та піднявся на п’яте місце в турнірній таблиці АПЛ. Для команди Девіда Моєса це третя перемога поспіль.

"Ковентрі", який очолює колишній тренер "Евертона" Френк Лемпард, залишається поблизу зони вильоту - команда випереджає трійку аутсайдерів на два очки, але після завершення туру її становище може змінитися.

Раніше ми розповідали, що Віталій Миколенко встановив рекорд в АПЛ.

Теги: Футбол Чемпіонат Англії Эвертон
Головні матчі
АПЛ 6 листопада 22:00
Евертон - : - Ковентрі
Бундесліга 6 листопада 21:30
Гамбург - : - Боруссія М
Ла Ліга 6 листопада 22:00
Севілья - : - Алавес
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