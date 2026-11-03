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Футбол 03 листопада 2026 · 08:05

Українець став рекордсменом АПЛ: кого він випередив

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко встановив унікальне досягнення
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Українець став рекордсменом АПЛ: кого він випередив
Віталій Миколенко (фото: FC Everton)

Віталій Миколенко став українським рекордсменом за кількістю матчів у чемпіонаті Англії. Українець вийшов у стартовому складі "Евертона" на матч 9-го туру АПЛ проти "Ньюкасла" та провів на полі всі 90 хвилин. Для Миколенка ця гра стала 151-ю в Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на "Суспільне Спорт".

Рекорд Миколенка

27-річний захисник обійшов Олександра Зінченка за кількістю матчів у чемпіонаті Англії. Ексгравець "Манчестер Сіті", "Арсенала" та "Ноттінгем Форест" має в активі 150 поєдинків в АПЛ.

"Евертон" у цьому матчі здобув мінімальну перемогу над "Ньюкаслом" (1:0) та перервав серію з трьох зустрічей без перемог у Прем'єр-лізі.

Український топ за матчами в АПЛ

Найбільше матчів у чемпіонаті Англії серед українських футболістів провели:

  1. Віталій Миколенко ("Евертон") — 151 матч

  2. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", "Арсенал", "Ноттінгем Форест") — 150

  3. Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") — 102

  4. Олег Лужний ("Арсенал", "Вулвергемптон") — 81

  5. Ілля Забарний ("Борнмут") — 78

Миколенко в "Евертоні"

Миколенко перейшов до "Евертона" з київського "Динамо" у січні 2022 року. За майже п'ять років у складі "ірисок" українець провів 151 матч у Прем'єр-лізі та загалом понад 160 поєдинків у всіх турнірах, ставши одним із ключових гравців команди. У червні 2026 року "Евертон" продовжив із Миколенком контракт ще на три роки – тепер угода розрахована до кінця червня 2029-го.

Тим часом в Українській Прем'єр-лізі в історію увійшов Андрій Ярмоленко, який став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Теги: Эвертон Футбол
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