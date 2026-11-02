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Футбол 02 листопада 2026 · 23:06

"Не будемо відмовлятися від власного стилю гри": Туран оцінив шанси "Шахтаря" проти "Спортинга"

Наставник донеччан розповів про підготовку до матчу Ліги чемпіонів, оцінив небезпеку Луїса Суареса та висловився про тренерські зміни в португальському клубі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Не будемо відмовлятися від власного стилю гри": Туран оцінив шанси "Шахтаря" проти "Спортинга"
Арда Туран (Фото: ФК "Шахтар")

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран поділився очікуваннями від матчу із "Спортінгом" у Лізі чемпіонів. Турецький фахівець наголосив, що його команда налаштована на перемогу, але водночас має поважати силу суперника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар Турана офіційному сайту ФК "Шахтар".

Туран налаштований на перемогу

Арда Туран заявив, що "Шахтар" підходить до поєдинку в хорошому стані та готовий продовжувати демонструвати свою гру. За словами наставника, донеччани зроблять усе можливе для перемоги, але не менш важливо не програти.

"Зробимо все, щоб перемогти завтра, але, якщо не вдасться виграти, важливо не поступитися. Знаємо силу "Спортінга" та його досягнення, дуже поважаємо цей клуб і, безумовно, викладатимемося більш ніж на 100 відсотків", - сказав Туран.

Тренер також згадав попередній матч Ліги чемпіонів проти "Інтера", у якому, на його думку, команда продемонструвала хорошу гру. Тепер "гірники" повністю зосереджений на зустрічі з португальцями.

Як "Шахтар" планує зупинити Луїса Суареса

Окремо Туран оцінив форму нападника "Спортінга" Луїса Суареса. Колумбієць забив три голи у трьох матчах Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Португалії відзначився вісім разів у десяти поєдинках.

Наставник "Шахтаря" визнав високий рівень форварда, однак наголосив, що його команда не повинна концентруватися виключно на одному футболісті.

"Щоб зупинити його, намагатимемося більше володіти м’ячем і демонструвати власну гру. Ми тут, у Лізі чемпіонів, щоб протистояти найкращим командам і найкращим виконавцям. Дуже його поважаємо, проте, якщо зосередимося лише на Суаресі, інші футболісти зможуть відзначитися. "Спортінг" загалом дуже хороша команда", - пояснив Туран.

Туран не відмовлятиметься від власного стилю гри

Оцінюючи тактичне протистояння, наставник "гірників" відзначив, що обидві команди люблять контролювати м'яч. Водночас "Спортінг" особливо небезпечний під час переходів в атаку: вінгери португальців активно долучаються до контратак і ефективно використовують такі моменти.

Попри це, "Шахтар" не планує змінювати власний стиль.

"Ми готові до завтрашнього матчу й не відмовлятимемося від власного стилю гри - контролюватимемо м’яч і намагатимемося якнайдовше утримувати його під своїм контролем", - наголосив Туран.

Раніше ми повідомляли, що "Спортінг" звільнив тренера перед матчем з "Шахтарем" - тренерський місток займе Пауло Фонсека.

Теги: Футбол Шахтар
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