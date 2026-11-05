rbc.ua
UA | RU
Четверг, 05 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Зимние виды Более 30 лет партнерства под угрозой: спонсор-гигант поставил IIHF перед выбором из-за России
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Зимние виды 05 ноября 2026 · 08:40

Более 30 лет партнерства под угрозой: спонсор-гигант поставил IIHF перед выбором из-за России

Чешский автопроизводитель Skoda Auto реагирует на решение CAS вернуть РФ в соревнования
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Более 30 лет партнерства под угрозой: спонсор-гигант поставил IIHF перед выбором из-за России
Skoda Auto будет бойкотировать хоккейный ЧМ (фото: Википедия)

Чешский автопроизводитель Skoda Auto поставил под вопрос дальнейшее сотрудничество с чемпионатом мира по хоккею. Многолетний спонсор турнира не готов мириться с возможным возвращением сборной России на международную арену.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Reuters.

Принципиальная позиция Skoda

Недовольство спонсора вызвало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) вновь допустить российские команды к турнирам, отменив бан, действующий с 2022 года. Автопроизводитель, выступающий официальным спонсором ЧМ еще с 1993 года, заявил о категорическом несогласии с таким решением.

"Учитывая, что российская агрессия продолжается, мы считаем, что возвращение российской национальной сборной на чемпионат мира несовместимо с ценностями, которых мы последовательно придерживаемся. Если российская национальная сборная примет участие в турнире, мы пересмотрим наше участие в ЧМ", – подчеркнули в компании.

Массовый бойкот турнира

Чешский бренд стал далеко не единственным, кто выразил решительный протест против решения CAS. Ранее шведская мебельная компания AJ Products объявила о полном отказе от спонсирования турнира в следующем году из-за участия РФ, а финская Nokian Tyres пригрозила прекратить поддержку ЧМ-2027.

Помимо спонсоров, демарш устроили и ведущие хоккейные страны. Сборные Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Латвии и Чехии официально заявили, что категорически откажутся выходить на лед против сборной России на чемпионате мира, который должен состояться в мае 2027 года в Германии.

Ранее Канада объявила, что не допустит спортсменов из РФ и Беларуси на юниорский ЧМ по хоккею.

Теги: Хоккей Чемпионат мира по хоккею Российская Федерация
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Домчак дебютировал в Лиге чемпионов, "Комо" забил девять голов "Ланса": все результаты вечера Домчак дебютировал в Лиге чемпионов, "Комо" забил девять голов "Ланса": все результаты вечера Семикратный обладатель Кубка Стэнли присоединился к тренерскому штабу сборной Украины Семикратный обладатель Кубка Стэнли присоединился к тренерскому штабу сборной Украины "Ливерпуль" сенсационно проиграл "Фенербахче", "Реал" вырвал победу в Афинах в Лиге чемпионов "Ливерпуль" сенсационно проиграл "Фенербахче", "Реал" вырвал победу в Афинах в Лиге чемпионов
Мнения
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Александр Чепилко
Канело должно побеждать Мбилли. Но легко ему точно не будет Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель