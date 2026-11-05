Более 30 лет партнерства под угрозой: спонсор-гигант поставил IIHF перед выбором из-за России

Чешский автопроизводитель Skoda Auto поставил под вопрос дальнейшее сотрудничество с чемпионатом мира по хоккею. Многолетний спонсор турнира не готов мириться с возможным возвращением сборной России на международную арену.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Reuters.
Недовольство спонсора вызвало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) вновь допустить российские команды к турнирам, отменив бан, действующий с 2022 года. Автопроизводитель, выступающий официальным спонсором ЧМ еще с 1993 года, заявил о категорическом несогласии с таким решением.
"Учитывая, что российская агрессия продолжается, мы считаем, что возвращение российской национальной сборной на чемпионат мира несовместимо с ценностями, которых мы последовательно придерживаемся. Если российская национальная сборная примет участие в турнире, мы пересмотрим наше участие в ЧМ", – подчеркнули в компании.
Чешский бренд стал далеко не единственным, кто выразил решительный протест против решения CAS. Ранее шведская мебельная компания AJ Products объявила о полном отказе от спонсирования турнира в следующем году из-за участия РФ, а финская Nokian Tyres пригрозила прекратить поддержку ЧМ-2027.
Помимо спонсоров, демарш устроили и ведущие хоккейные страны. Сборные Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Латвии и Чехии официально заявили, что категорически откажутся выходить на лед против сборной России на чемпионате мира, который должен состояться в мае 2027 года в Германии.
Ранее Канада объявила, что не допустит спортсменов из РФ и Беларуси на юниорский ЧМ по хоккею.