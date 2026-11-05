Более 30 лет партнерства под угрозой: спонсор-гигант поставил IIHF перед выбором из-за России

Чешский автопроизводитель Skoda Auto поставил под вопрос дальнейшее сотрудничество с чемпионатом мира по хоккею. Многолетний спонсор турнира не готов мириться с возможным возвращением сборной России на международную арену.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Reuters .

Принципиальная позиция Skoda

Недовольство спонсора вызвало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) вновь допустить российские команды к турнирам, отменив бан, действующий с 2022 года. Автопроизводитель, выступающий официальным спонсором ЧМ еще с 1993 года, заявил о категорическом несогласии с таким решением.

"Учитывая, что российская агрессия продолжается, мы считаем, что возвращение российской национальной сборной на чемпионат мира несовместимо с ценностями, которых мы последовательно придерживаемся. Если российская национальная сборная примет участие в турнире, мы пересмотрим наше участие в ЧМ", – подчеркнули в компании.

Массовый бойкот турнира

Чешский бренд стал далеко не единственным, кто выразил решительный протест против решения CAS. Ранее шведская мебельная компания AJ Products объявила о полном отказе от спонсирования турнира в следующем году из-за участия РФ, а финская Nokian Tyres пригрозила прекратить поддержку ЧМ-2027.

Помимо спонсоров, демарш устроили и ведущие хоккейные страны. Сборные Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Латвии и Чехии официально заявили, что категорически откажутся выходить на лед против сборной России на чемпионате мира, который должен состояться в мае 2027 года в Германии.