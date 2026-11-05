Понад 30 років партнерства під загрозою: спонсор-гігант поставив IIHF перед вибором через Росію

Чеський автовиробник Skoda Auto поставив під сумнів подальшу співпрацю з чемпіонатом світу з хокею. Багаторічний спонсор турніру не готовий миритися з можливим поверненням збірної Росії на міжнародну арену.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Reuters.
Невдоволення спонсора викликало рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) знову допустити російські команди до турнірів, скасувавши бан, діючий з 2022 року. Автовиробник, який виступає офіційним спонсором ЧС ще з 1993 року, заявив про категоричну незгоду з такою ухвалою.
"З огляду на те, що агресія Росії триває, ми вважаємо, що повернення російської національної збірної на чемпіонат світу несумісне з цінностями, яких ми послідовно дотримуємося. Якщо російська національна збірна візьме участь у турнірі, ми переглянемо нашу участь у ЧС", – наголосили в компанії.
Чеський бренд став далеко не єдиним, хто висловив бурхливий спротив рішенню CAS. Раніше шведська меблева компанія AJ Products оголосила про повну відмову від спонсорування турніру наступного року через участь РФ, а фінська Nokian Tyres загрожує припиненням підтримки ЧС-2027.
Окрім спонсорів, демарш влаштували і провідні хокейні країни. Збірні Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Латвії та Чехії офіційно заявили, що категорично відмовляться виходити на лід проти збірної Росії на чемпіонаті світу, який має відбутися у травні 2027 року в Німеччині.
Раніше Канада оголосила, що не допустить спортсменів з РФ і Білорусі на юніорський ЧС з хокею.