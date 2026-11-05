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Зимові види 05 листопада 2026 · 08:40

Понад 30 років партнерства під загрозою: спонсор-гігант поставив IIHF перед вибором через Росію

Чеський автовиробник Skoda Auto реагує на рішення CAS повернути РФ до змагань
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Понад 30 років партнерства під загрозою: спонсор-гігант поставив IIHF перед вибором через Росію
Skoda Auto бойкотуватиме хокейний ЧС (фото: Вікіпедія)

Чеський автовиробник Skoda Auto поставив під сумнів подальшу співпрацю з чемпіонатом світу з хокею. Багаторічний спонсор турніру не готовий миритися з можливим поверненням збірної Росії на міжнародну арену.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Reuters.

Принципова позиція Skoda

Невдоволення спонсора викликало рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) знову допустити російські команди до турнірів, скасувавши бан, діючий з 2022 року. Автовиробник, який виступає офіційним спонсором ЧС ще з 1993 року, заявив про категоричну незгоду з такою ухвалою.

"З огляду на те, що агресія Росії триває, ми вважаємо, що повернення російської національної збірної на чемпіонат світу несумісне з цінностями, яких ми послідовно дотримуємося. Якщо російська національна збірна візьме участь у турнірі, ми переглянемо нашу участь у ЧС", – наголосили в компанії.

Масовий бойкот турніру

Чеський бренд став далеко не єдиним, хто висловив бурхливий спротив рішенню CAS. Раніше шведська меблева компанія AJ Products оголосила про повну відмову від спонсорування турніру наступного року через участь РФ, а фінська Nokian Tyres загрожує припиненням підтримки ЧС-2027.

Окрім спонсорів, демарш влаштували і провідні хокейні країни. Збірні Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Латвії та Чехії офіційно заявили, що категорично відмовляться виходити на лід проти збірної Росії на чемпіонаті світу, який має відбутися у травні 2027 року в Німеччині.

Раніше Канада оголосила, що не допустить спортсменів з РФ і Білорусі на юніорський ЧС з хокею.

Теги: Хокей Чемпіонат світу з хокею Російська Федерація
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