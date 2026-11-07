Очередные бомбардирские рекорды Дончича и разгромная победа "Бостона": как прошла ночь в НБА

В ночь на 7 ноября состоялись девять поединков регулярного чемпионата НБА, также ставших частью группового этапа Кубка лиги. "Атланта" в результативном матче одолела "Вашингтон", "Бостон" разгромил "Шарлотт", а "Лейкерс" благодаря феноменальному выступлению Луки Дончича победили "Портленд".

"Атланта" перестреляла "Вашингтон", Трей Янг вернулся к прежней арене

"Атланта" на домашней площадке победила "Вашингтон" – самым результативным в составе хозяев стал Никейл Александер-Уокер, набравший 28 очков. Лу Дорт добавил 25 баллов, Онейка Оконгву – 22.

Особенной эта встреча стала для Трея Янга, впервые сыгравшего в Атланте против своей бывшей команды. Защитник набрал 23 очка и отдал 10 результативных передач. В составе "Вашингтона" лучшим был Кайшон Джордж с 33 баллами, еще 23 очка добавил Тре Джонсон.

"Хокс" одержали третью победу подряд, а 139 очков стали лучшим результатом команды в сезоне. Решающим фактором стала результативность хозяев, реализовавших 53% бросков с игры.

"Атланта Хокс" - "Вашингтон Уизардс" - 139:132 (28:32, 38:27, 39:35, 34:38)

"Бостон" разгромил "Шарлотт" с разницей в 39 очков

"Бостон" не оставил шансов "Шарлотту" на выезде - Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка, сделав восемь подборов и отдав девять передач. Деррик Уайт добавил 18 баллов.

"Селтикс" захватили инициативу уже в первой четверти, которую выиграли со счётом 40:20. Тейтум набрал 18 очков только за стартовую десятиминутку, а всего команда реализовала 17 трехочковых бросков в первой половине - это повторение клубного рекорда.

У хозяев лучшим по результативности стал Наз Рид с 14 очками. "Бостон" одержал седьмую победу в последних восьми матчах и продолжил успешное выступление в групповом этапе Кубка НБА.

"Шарлотт Хорнетс" - "Бостон Селтикс" - 80:119 (20:40, 19:30, 18:26, 23:23)

"Кливленд" остановил "Филадельфию", Джеймс набрал всего восемь очков

"Кливленд" дома уверенно обыграл "Филадельфию" — самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 23 очка, семь раз подбирающий мяч и отдавший восемь результативных передач. Эван Мобли добавил 22 балла.

Главным событием матча стало возвращение Леброна Джеймса в Кливленд уже в составе "Севенти Сиксерс". Звездный форвард провел на площадке 31 минуту, но набрал всего восемь очков, реализовав три из 12 бросков с игры и не попав ни разу из-за дуги.

В составе "Филадельфии" лучшим был Джейлен Браун с 20 очками. Джей Эджкомб набрал 19, Тайриз Макси - 17. Джоэл Эмбид не реализовал ни одного из девяти бросков с игры и завершил встречу с шестью баллами.

"Кливленд Кавальерс" - "Филадельфия Севенти-Сиксерс" - 119:95 (33:22, 29:32, 29:20, 28:21)

"Даллас" одолел "Юту" благодаря сильной третьей четверти

"Даллас" на собственном паркете победил "Юту" со счетом 112:100. Самым результативным в составе хозяев стал Пи Джей Вашингтон, набравший 26 очков. Купер Флегг записал в актив 21 балл, 10 подборов и семь передач, а Кайри Ирвинг добавил 14 очков.

После равной первой половины, завершившейся со счетом 57:57, «Маверикс» решили судьбу встречи в третьей четверти. Флэгг и Ирвинг помогли команде провести результативный отрезок и создать комфортное преимущество.

У "Юты" 24 очка набрал Лаури Маркканен, реализовав восемь трехочковых бросков. Еще 21 балл на счету новичка Даррина Петерсона. "Даллас" прервал серию из двух поражений, а "Джаз" потерпели седьмую неудачу подряд.

"Даллас Маверикс" - "Юта Джаз" - 112:100 (26:28, 31:29, 32:19, 23:24)

"Оклахома-Сити" разгромила "Мемфис", Митчелл установил личный рекорд

"Оклахома-Сити" на выезде разобралась с "Мемфисом" - главным героем встречи стал Аджай Митчелл, набравший рекордные для себя 35 очков. Шай Гилджес-Александер добавил 28 баллов, а Джаред Маккейн – 21.

"Тандер" контролировали ход встречи и реализовали 55% бросков с игры. Кроме того, гости заставили соперника допустить 18 потерь, которые превратили в 30 очков.

В составе "Мемфиса" лучшим был Тай Джером с 21 очком, еще 14 баллов набрал Зак Иди. "Оклахома-Сити" продолжила победную серию в очных встречах с "Гриззлисом" до 16 матчей.

"Мемфис Гриззлис" - "Оклахома-Сити Тандер" - 97:128 (28:35, 21:36, 27:27, 21:30)

"Миннесота" одолела "Нью-Орлеан" благодаря мощной концовке

"Миннесота" на выезде победила "Нью-Орлеан" со счетом 115:109. Самым результативным в составе гостей стал Айо Досунму, набравший 26 очков. Джейден Макдениэлс добавил 23 балла, а ЛаМело Болл завершил встречу с 22 очками и восемью передачами.

Хозяева подходили к заключительной четверти с преимуществом в два очка, однако "Тимбервулвз" сумели переломить ход игры. Решающим оказался заключительный отрезок, который гости выиграли со счетом 38:30.

В "Пеликансе" 24 очка набрал Джеремая Фирс, еще 17 добавил Саддик Бэй. Зайон Уильямсон завершил матч с 13 баллами – это его худший показатель результативности в сезоне.

"Миннесота" осталась непобедимой в своей группе Кубка НБА, а "Нью-Орлеан" прервал серию из четырех побед.

"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 109:115 (30:27, 21:30, 28:20, 30:38)

"Торонто" отыграл 15 очков и победил "Милуоки"

"Торонто" одержал выездную победу над "Милуоки". Лучший матч в карьере провел Алиджах Мартин, набравший 27 очков. Столько же баллов на счету Р-Джея Барретта.

"Репторс" уступали сопернику, но после большого перерыва перехватили инициативу. Вторую половину встречи канадцы выиграли со счетом 70:47, обеспечив себе победу.

Мартин реализовал девять из 11 бросков с игры, в том числе шесть из семи трехочковых. Джамал Шид отдал 16 результативных передач.

"Торонто" проводил матч без Кавая Леонарда, Скотти Барнса и Иммануэля Квикли. Несмотря на кадровые потери, команда одержала важную победу в групповом этапе Кубка НБА. "Милуоки" потерпел восьмое поражение в девяти матчах сезона.

"Милуоки Бакс" - "Торонто Репторс" - 107:121 (29:24, 31:27, 27:38, 20:32)

Дончич набрал 53 очка и принес "Лейкерс" победу над "Портлендом"

"Лос-Анджелес Лейкерс" на домашней площадке одолели "Портленд" со счетом 124:118. Главной звездой встречи стал Лука Дончич, набравший 53 очка.

Словенец реализовал ключевой бросок за 28 секунд до завершения матча, когда преимущество хозяев сократилось до четырех очков. В решающий момент Дончич и Остин Ривз, на счету которого 25 баллов, помогли команде удержать победу.

Для Дончича это уже 11 матч в карьере с 50 или более очками и четвертый в составе "Лейкерс". Также он продолжил поразительную серию результативных выступлений: в шести из последних семи матчей набрал по меньшей мере 40 очков.

В составе "Портленда" лучшим был Дени Авдия, который записал в актив 20 очков, девять подборов и 11 передач. "Лейкерс" одержали четвертую победу подряд.

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд Трейл Блейзерс" - 124:118 (20:29, 33:31, 34:15, 37:43)

Уэмбаньяма оформил дабл-дабл в победе "Сан-Антонио"

"Сан-Антонио" на выезде победил "Сакраменто" - Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков и сделав 14 подборов.

Еще трое баскетболистов "Сперс" – Стефон Касл, Дэвин Васселл и Дилан Гарпер – набрали по 19 очков. В составе "Сакраменто" лучшим был новичок Дариус Акьюф-младший с 22 баллами и восемью передачами. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл – 17 очков и 12 подборов.

"Сан-Антонио" мощно провел первую половину встречи, набрав 75 очков и уйдя на большой перерыв с преимуществом в 19 баллов. Во второй половине хозяевам так и не удалось вернуть интригу.

"Сперс" одержали седьмую победу и успешно начали выступление в группе Кубка НБА. "Кингз" потерпели четвертое подряд домашнее поражение.

"Сакраменто Кингз" - "Сан-Антонио Сперс" - 109:124 (29:38, 27:37, 24:24, 29:25)