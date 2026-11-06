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Футбол 06 ноября 2026 · 22:29

Первый этап жизни без Роналду: Португалия объявила состав и назвала нового капитана

Капитанскую повязку от легендарного форварда, проведшего в национальной команде 23 года, получит Бернарду Силва
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первый этап жизни без Роналду: Португалия объявила состав и назвала нового капитана
Именно Бернарду сейчас является главным гвардейцем сборной (Фото: bernardocarvalhosilva, Instagram)

Сборная Португалии определилась с заявкой на заключительные матчи группового этапа Лиги наций сезона 2026/27. В список из 28 футболистов не попал Криштиану Роналду, объявивший о завершении международной карьеры. Новым капитаном команды станет полузащитник мадридского "Реала" Бернарду Силву.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную пресс-службу португальской сборной в X (Twitter).

Португалия объявила склад без Роналду

Криштиану Роналду завершил выступления за сборную Португалии 5 ноября. За 23 года в национальной команде нападающий провел 234 матча и забил 146 голов. Оба показателя являются мировыми рекордами среди мужских сборных.

Первый состав после ухода легендарного форварда объявил главный тренер португальцев Жорже Жезуш. На ноябрьские матчи Лиги наций специалист пригласил 28 футболистов. В заявку вошли:

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Руй Силва ("Спортинг"), Самуэль Соареш ("Бенфика").

Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Альберту Кошта ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Томаш Араужу ("Бенфика"), Антониу Силва ("Борнмут"), Ренату Вейга ("Вильярреуал"), "Вильярреал", Тавареш ("Лацио").

Полузащитники: Жуан Палинья ("Бенфика"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Матеуш Фернандеш ("Тоттенхэм"), Виттинья и Жоау Невеш (оба - ПСЖ), Бернарду Силва ("Реал"), Бруна Ферна.

Нападающие: Педру Нету и Жеованные Кенда (оба - "Челси"), Франсишку Тринкан ("Аль-Ахли"), Карлуш Форбс ("Брюгге"), Рафаэл Леау ("Галатасарай"), Жоау Феликс ("Аль-Наср"), Гонсал. ("Боруссия" Дортмунд), Густаву Варела ("Монца"), Родригу Мора ("Рома").

Первый этап жизни без Роналду: Португалия объявила состав и назвала нового капитана
Заявка португальской сборной впервые за многие годы без Роналду

Португальцы уже гарантировали себе выход в плейоф Лиги наций. Команда обеспечила это после победы над Норвегией со счётом 2:1 в четвертом туре.

Кто станет новым капитаном сборной Португалии

Роналду больше десяти лет был капитаном национальной команды. После его ухода повязку получит полузащитник "Реала" Бернарду Силву.

Среди футболистов нынешней заявки именно он имеет больше матчей за сборную - 115. Ближайшим преследователем является Бруну Фернандеш, на счету которого 97 поединков.

Президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса поблагодарил Роналду за вклад в развитие национальной команды и популяризацию страны в мире.

"Я хочу выразить от себя и от имени Совета Португальской футбольной федерации глубокую и вечную благодарность Криштиану Роналду. Он распространил имя Португалии по всем углам мира. Он побил рекорды и повел команду, всех нас, к достижениям, которые навсегда останутся в нашей истории", - сказал Проенса.

Он также отметил особое значение футболиста для страны и пообещал достойно почтить его наследие.

Когда Португалия сыграет следующие матчи

В ноябре португальцы проведут два заключительных поединка группового этапа Лиги наций. 14 ноября команда встретится с Данией, а 17 ноября – с Уэльсом.

Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, как Роналду официально простился со сборной Португалии.

Теги: Футбол Лига наций Португалия Криштиану Роналду
Главные матчи
АПЛ 6 ноября 22:00
Эвертон - : - Ковентри
Бундеслига 6 ноября 21:30
Гамбург - : - Боруссия М
Ла Лига 6 ноября 22:00
Севилья - : - Алавес
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