"Время передать эстафету": Мальдера объяснил отсутствие Ярмоленко в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал отсутствие Андрея Ярмоленко и Андрея Лунина в составе национальной команды на заключительных матчах группового этапа Лиги наций. Итальянский специалист заявил, что пора передать лидерскую роль младшим футболистам, а также объяснил решение по вратарю "Реала".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный прессбрифинг Мальдеры на Youtube-канале УАФ .

Мальдера объяснил отсутствие Лунина

В заявку сборной Украины на ноябрьские матчи против Северной Ирландии и Грузии вошли 26 футболистов, еще восемь игроков попали в резервный список.

Среди вратарей вызов получили Анатолий Трубин из "Бенфики", Дмитрий Резник из "Шахтера" и Георгий Ермаков из ФК "Харьков". Вместо заявки остался голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

В сезоне-2026/27 украинец провел всего один матч - в конце октября он отыграл все 90 минут в победном для мадридцев "Эль Класико" против "Барселоны".

Мальдера отметил важность Лунина для украинского футбола, однако отметил недостаточное количество игровой практики.

"Очень рад, что он сыграл в Ла Лиге. Остается большим наследием для всего украинского футбола, но в течение последнего месяца только один матч он отыграл. Это не отнимает того факта, что он – большой вратарь", – сказал тренер.

Ярмоленко должен передать эстафету младшим

Еще одним заметным игроком, не попавшим в заявку, стал полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко.

На счету 36-летнего футболиста 47 голов за национальную команду. Он лишь на один мяч отстает от рекорда Андрея Шевченко, остающегося лучшим бомбардиром в истории сборной Украины.

В текущем розыгрыше Лиги наций Ярмоленко принял участие лишь в одном матче – против Северной Ирландии, который украинцы проиграли со счетом 0:3.

Мальдера назвал опытного футболиста важным человеком для команды, но объяснил, что пора дать больше возможностей другим игрокам.

"Ярмоленко – это очень важный человек как для меня, так и для всей сборной. Но пришел момент, чтобы эти ребята уже росли сами. Ярмоленко должен передать эстафету другим", – заявил главный тренер.

По словам итальянца, он лично пообщался с полузащитником "Динамо". Ярмоленко с пониманием отнесся к решению тренерского штаба и продолжает поддерживать наставника.

Когда сборная Украины сыграет заключительные матчи Лиги наций

Команда Андреа Мальдеры продолжает борьбу за выход в Лигу A. Для этого украинцам необходимо набирать очки в двух заключительных поединках группового этапа.

Расписание матчей сборной Украины: