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Футбол 06 листопада 2026 · 21:35

"Час передати естафету": Мальдера пояснив відсутність Ярмоленка у збірній України

Наставник національної команди також розповів, чому не запросив на листопадові матчі воротаря "Реала" Андрія Луніна
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Час передати естафету": Мальдера пояснив відсутність Ярмоленка у збірній України
Андреа Мальдера прояснив ситуацію навколо Андрія Ярмоленка (Фото: УАФ)

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував відсутність Андрія Ярмоленка та Андрія Луніна у складі національної команди на заключні матчі групового етапу Ліги націй. Італійський фахівець заявив, що настав час передати лідерську роль молодшим футболістам, а також пояснив рішення щодо воротаря "Реала".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний пресбрифінг Мальдери на Youtube-каналі УАФ.

Мальдера пояснив відсутність Луніна

До заявки збірної України на листопадові матчі проти Північної Ірландії та Грузії увійшли 26 футболістів, ще вісім гравців потрапили до резервного списку.

Серед воротарів виклик отримали Анатолій Трубін із "Бенфіки", Дмитро Різник із "Шахтаря" та Георгій Єрмаков із ФК "Харків". Натомість поза заявкою залишився голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.

У сезоні-2026/27 українець провів лише один матч - наприкінці жовтня він відіграв усі 90 хвилин у переможному для мадридців "Ель Класіко" проти "Барселони".

Мальдера відзначив важливість Луніна для українського футболу, однак наголосив на недостатній кількості ігрової практики.

"Дуже радий, що він зіграв у Ла Лізі. Залишається великою спадщиною для всього українського футболу, але протягом останнього місяця лише один матч він відіграв. Це не віднімає того факту, що він - великий воротар", - сказав тренер.

Ярмоленко має передати естафету молодшим

Ще одним помітним гравцем, який не потрапив до заявки, став півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко.

На рахунку 36-річного футболіста 47 голів за національну команду. Він лише на один м'яч відстає від рекорду Андрія Шевченка, який залишається найкращим бомбардиром в історії збірної України.

У поточному розіграші Ліги націй Ярмоленко взяв участь лише в одному матчі - проти Північної Ірландії, який українці програли з рахунком 0:3.

Мальдера назвав досвідченого футболіста важливою людиною для команди, але пояснив, що настав час дати більше можливостей іншим гравцям.

"Ярмоленко - це дуже важлива людина як для мене, так і для всієї збірної. Але прийшов момент, аби ці хлопці вже зростали самі. Ярмоленко повинен передати естафету іншим", - заявив головний тренер.

За словами італійця, він особисто поспілкувався з півзахисником "Динамо". Ярмоленко з розумінням поставився до рішення тренерського штабу та продовжує підтримувати наставника.

Коли збірна України зіграє заключні матчі Ліги націй

Команда Андреа Мальдери продовжує боротьбу за вихід до Ліги A. Для цього українцям необхідно набирати очки у двох заключних поєдинках групового етапу.

Розклад матчів збірної України:

  • 14 листопада, 21:45. Північна Ірландія - Україна.
  • 17 листопада, 21:45. Україна - Грузія.

Раніше ми розповідали, що збірна України втратила ще одного вінгера перед вирішальними матчами Ліги націй.

Теги: Футбол Ліга націй Ярмоленко Андрій Лунін
Головні матчі
АПЛ 6 листопада 22:00
Евертон - : - Ковентрі
Бундесліга 6 листопада 21:30
Гамбург - : - Боруссія М
Ла Ліга 6 листопада 22:00
Севілья - : - Алавес
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