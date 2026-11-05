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Футбол 05 листопада 2026 · 18:30

Збірна України втратила ще одного вінгера перед вирішальними матчами Ліги націй

Олександр Зубков пропустить листопадові поєдинки через травму, натомість до команди приєднаються Микола Шапаренко та Владислав Ванат
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Збірна України втратила ще одного вінгера перед вирішальними матчами Ліги націй
Олександр Зубков виводив збірну з капітанською пов'язкою (Фото: zubiksane4ka, Instagram)

Збірна України зазнала кадрових змін перед заключними матчами групового етапу Ліги націй-2026/27. Через травму Олександр Зубков не допоможе "синьо-жовтим" у листопаді. Натомість Андреа Мальдера довикликав до команди Миколу Шапаренка та Владислава Ваната.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Чому Зубков пропустить матчі збірної України

Зубков отримав ушкодження в останньому матчі за грецький АЕК і не зможе взяти участь у листопадових поєдинках Ліги націй. У нинішньому розіграші турніру вінгер провів за збірну два матчі.

Проти Грузії футболіст вийшов у стартовому складі з капітанською пов'язкою, а в поєдинку з Північною Ірландією також взяв участь у грі. Жовтневу зустріч з Угорщиною Зубков пропустив через травму.

Після призначення Андреа Мальдери головним тренером збірної України Зубков грав на позиції правого вінгера. Серед футболістів, які залишаються в заявці та можуть діяти на цьому фланзі - Олександр Назаренко, Геннадій Синчук та Олексій Кащук.

Хто замінить Зубкова у збірній

Замість Зубкова до заявки національної команди включили півзахисника київського "Динамо" Миколу Шапаренка. Також тренерський штаб довикликав нападника іспанської "Жирони" Владислава Ваната.

Для збірної це вже друга втрата на позиції вінгера перед листопадовими матчами. Раніше стало відомо, що через ушкодження не зможе зіграти Віктор Циганков, який травмувався в поєдинку "Аякса" проти "Спарти".

Оновлений склад збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва - "Полісся"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Тарас Михавко ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Крупський ("Харків").

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Микола Шапаренко ("Динамо").

Атакувальні гравці: Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва - "Полісся"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Данило Сікан ("Андерлехт", Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія).

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі - "Динамо"), Артем Довбик ("Болонья", Італія), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ), Артем Бондаренко ("Аль-Ахлі", Саудівська Аравія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія).

Коли Україна зіграє вирішальні матчі Ліги націй

За підсумками групового етапу збірна України продовжує боротьбу за вихід до Ліги A. Для цього команді Андреа Мальдери необхідно набирати очки в заключних поєдинках турніру.

Розклад матчів "синьо-жовтих":

  • 14 листопада, 21:45. Північна Ірландія - Україна.
  • 17 листопада, 21:45. Україна - Грузія.

Раніше ми повідомляли, що збірна України опублікувала заявку на матчі Ліги націй - до основного списку нарешті повернувся Єгор Ярмолюк..

Теги: Футбол Ліга націй
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Кристал Пелас - : - Гоффенгайм
Ліга Європи 5 листопада 19:45
Реал Сосьєдад - : - Ліон
Ліга Європи 5 листопада 22:00
Байєр - : - Марсель
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