Сборная Украины потеряла еще одного вингера перед решающими матчами Лиги наций

Сборная Украины претерпела кадровые изменения перед заключительными матчами группового этапа Лиги наций-2026/27. Из-за травмы Александр Зубков не поможет "сине-желтым" в ноябре. Андреа Мальдера довызвал в команду Николая Шапаренко и Владислава Ваната.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Почему Зубков пропустит матчи сборной Украины

Зубков получил повреждение в последнем матче за греческий АЭК и не сможет поучаствовать в ноябрьских поединках Лиги наций. В нынешнем розыгрыше турнира вингер провел за сборную два матча.

Против Грузии футболист вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, а в поединке с Северной Ирландией принял участие в игре. Октябрьскую встречу с Венгрией Зубков пропустил из-за травмы.

После назначения Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины Зубков играл на позиции правого вингера. Среди остающихся в заявке футболистов могут действовать на этом фланге - Александр Назаренко, Геннадий Синчук и Алексей Кащук.

Кто заменит Зубкова в сборной

Вместо Зубкова в заявку национальной команды включили полузащитника киевского "Динамо" Николая Шапаренко. Также тренерский штаб дозвал нападающего испанской "Жироны" Владислава Ваната.

Для сборной это уже вторая потеря на позиции вингера перед ноябрьскими матчами. Ранее стало известно, что из-за повреждений не сможет сыграть Виктор Цыганков , который травмировался в поединке "Аякса" против "Спарты".

Обновленный состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Ермаков ("Харьков").

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба - "Шахтер"), Эдуард Сарапий, Борис Крушинский (оба - "Полесье"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Тарас Михавко ("Динамо"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Илья Крупский ("Харьков").

Полузащитники: Олег Очеретько, Егор Назарина (оба - "Шахтер"), Александр Андриевский ("Полесье"), Иван Варфоломеев ("Линкольн", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Николай Шапаренко ("Динамо") .

Атакующие игроки: Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Александр Назаренко, Игорь Краснопир (оба - "Полесье"), Матвей Пономаренко ("Динамо"), Даниил Сикан ("Андерлехт", Бельгия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Алексей Кащук ("Карабах", Азербайджан), Владислав Ванат ("Жирона", Испания) .

Резервный список: Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгий Бущан (все - "Динамо"), Артем Довбик ("Болонья", Италия), Александр Драмбаев (ЛНЗ), Артем Бондаренко ("Аль-Ахли", Саудовская Аравия), Тимур Тутер.

Когда Украина сыграет решающие матчи Лиги наций

По итогам группового этапа сборная Украины продолжает борьбу за выход в Лигу A. Для этого команде Андреа Мальдеры необходимо набирать очки в заключительных поединках турнира.

Расписание матчей "сине-желтых":